U Riđici, vinogradarskom kraju kod Sombora, prodaje se stara gospodska folksdojčerska kuća iz 1910. godine. Kuća je građena punom ciglom i prostire se na 130 kvadratnih metara, na placu od 7,5 ari.

Objekat je uknjižen, vlasništvo 1/1, sa priključenom strujom i vodom. Nalazi se u mirnom delu sela, idealnom za one koji traže spokoj i autentičan ambijent nekadašnjih vojvođanskih domaćinstava.

Cena ove nekretnine iznosi 15.000 evra, a više informacija pruža vlasnica Natalija.

Pogledajte kako izgleda kuća od 15.000 evra Foto: Printscreen/Facebook

