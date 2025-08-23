Slušaj vest

Na prodaju je vikend-kuća u selu Kovanica, opština Ćuprija, koja predstavlja savršeno utočište za sve koji žele beg od gradske vreve i povratak prirodi.

Vlasnica Jelena navela da je objekat izgrađen na dva nivoa. U suterenu se nalazi garaža i ostava koja se može koristiti i kao radionica ili dodatni stambeni prostor, dok su na spratu smeštene dve sobe i kupatilo. Kuća poseduje trofaznu struju i vodu sprovedenu direktno sa izvora, što je prava retkost i značajna prednost za kvalitet života.

Plac na kojem se nekretnina nalazi prostire se na 21 ar. Ravan je, ograđen i pruža razne mogućnosti - od bašte i voćnjaka do izgradnje letnjikovca ili etno-ranča. Dodatnu vrednost daje šuma koja se nalazi odmah iza kuće, obezbeđujući prirodnu hladovinu, privatnost i potpuni mir.

Lokacija kuće je odmah pored crkve u Kovanici, što dodatno doprinosi osećaju autentičnosti i spokoja.

Ova nekretnina se prodaje po ceni od svega 12.500 evra, što je prava retkost na tržištu.

1/3 Vidi galeriju Pogledajte kako izgleda kuća koja ne košta ni 13.000 evra Foto: Printscreen/Facebook

Podsetimo, u oglasima se nedavno našla kuća od 150 kvadrata u Maglajanima, na dva kilometra od aerodroma Banja Luka, koja ima 2,2 duluma, voćnjak, pomoćne objekte i bez tereta je, a vlasnik Aleksandar je daje za nešto više novca, odnosno 32.500 evra.