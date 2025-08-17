Slušaj vest

Plac površine 9,45 ari u potpunosti je pod voćem, što ovoj nekretnini daje poseban šarm i osećaj mira.

Vikendica je potpuno opremljena za boravak tokom cele godine – ima struju, vodu, klima uređaj i PVC stolariju. Unutrašnjost se sastoji od dve komforne sobe, kuhinje sa trpezarijom i kupatila. Ispod kuće nalazi se ukopana garaža u kamenu, idealna za sigurno čuvanje vozila i alata.

Cena je 35.000 evra.

Na prostranom placu nalaze se terase, letnjikovac za uživanje u letnjim danima, šupa za odlaganje stvari, poljski WC, zidani roštilj i dekorativna fontana koja dodatno upotpunjava ambijent. Najveći adut ove nekretnine je izlaz na reku Begej, što je čini pravim mestom za ljubitelje ribolova, plovidbe ili jednostavno uživanja u pogledu na vodu.