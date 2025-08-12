Slušaj vest

Srbija ima jedno od najstabilnijih i najsigurnijih tržišta nekretnina u Evropi, kažu stručnjaci. U skladu sa tim, prognoze su da cene stanova neće padati. Podaci pokazuju da su do aprila cene stanova porasle za 5,31 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ne padaju cene stanova, ali ni potražnja za njima, u celoj Srbiji. Dobra vest je da prema statističkim podacima, novca za kupovinu nekretnina ima - sve što se ponudi brzo se proda.

“Kod nas je jedno od najstabilnijih, najsigurnijih i najlikvidnijih tržišta u Evropi. Kod nas prevara u prodaji nekretnina maltene uopšte nema. Sve se prodaje i starogradnja i novogradnja. Očekujem da će cene ići gore ne zato što ima više novca nego zato što je izdato negde 40 odsto građevinskih dozvola za naredni period. Tako da će biti manja ponuda u odnosu na tražnju, a samim tim će i cene ići gore“, kaže ekonomista Ervin Pašanović.

Prema njegovim rečima, i krediti za mlade su doprineli tome da mali stanovi poskupe, ako su mali stanovi poskupeli, onda su oni povukli sve drugo.

Najčešće se kao kategorije kupaca stanova izdvajaju dve - i to oni koji kupuju kao mesto za život i oni koji kupuju kao investiciju radi izdavanja.

"Najtraženiji su otprilike jedna spavaća soba, 45-50 kvadrata. To su najtraženiji stanovi i to su vam stanovi koje kupujete kao prvi stan ili kao investiciju. Takođe, i kao investiciju da biste zaradili ako ga sutra preprodate“, naveo je konsultant za tržište nekretnina Nikola Đogatović.

Raste potražnja za kućama u Vojvodini

Na tržištu prodaje kuća Vojvodina je postala izuzetno tražena.

"Posebno se izdvajaju lokacije u blizini većih gradova. Novi Sad, Kikinda, Subotica zato što su to mesta gde možete jeftinije da kupite kuću u kojoj možete da živite i odakle možete da idete na posao i da imate svoju porodicu i da vam to predstavlja centar nekog mikro sveta“, rekao je Đogatović.

Upoređujući potražnju i isplativnost kuća i stanova, sagovornici ističu da je svakako za sada ona veća upravo za stanovima i to u gradovima, dok kuće predstavljaju i dalje sekundarne nekretnine.