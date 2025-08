Pristojna garsonjera od tridesetak kvadrata za studente u Beogradu trenutno ne može da se nađe ispod 300 evra , i to na periferiji grada, dok se kirija za jednosobne stanove kreće od 400 evra pa naviše!

Papreno na Vračaru

U trenutnoj ponudi na oglasima uređeni stanovi od 36 i više kvadrata iznose od 400 evra, dok, recimo, takve nekretnine na Vračaru koštaju i do 1.000 evra. Na Zvezdari, Karaburmi, Banovom brdu, Voždovcu i Zemunu stanovi za studente se kreću između 400 i 500 evra, dok one dalje lokacije, poput Borče i Mirijeva, koštaju od 300 do 350 evra, a za sto evra niže iznose pojedini stanovi u opštini Grocka.