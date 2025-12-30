Slušaj vest

Studiranje na Balkanu sve češće se dovodi u pitanje, naročito kada je reč o STEM oblastima. Iako se tehnički i prirodno-matematički fakulteti smatraju veoma zahtevnim i kvalitetnim, mnogi mladi stručnjaci se nakon diplomiranja suočavaju sa realnošću tržišta rada koju karakterišu slabo razvijena industrija, usporena proizvodnja i ograničen broj radnih mesta za inženjere i naučnike.

U isto vreme, zanatlije, mehaničari, ali i ugostiteljski radnici, poslednjih godina često ostvaruju veće prihode od visokoobrazovanih kadrova, a svoje usluge naplaćuju po visokim cenama. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li se danas uopšte isplati ulagati godine u visoko obrazovanje.

Ova dilema bila je povod za burnu diskusiju na Redditu, gde je jedan korisnik iz Hrvatske otvoreno postavio pitanje da li se danas isplati studirati STEM smerove u toj zemlji?

On je naveo da inženjeri koji su završili izuzetno zahtevne fakultete poput FER-a, PMF-a ili FESB-a često deluju potplaćeno, uz ograničene mogućnosti zapošljavanja zbog lošeg stanja industrije i proizvodnje. Istovremeno, istakao je da zanatlije i konobari, bez formalnog obrazovanja, neretko zarađuju više, pa se zapitao da li ima smisla provesti pet ili više godina u zahtevnom studiranju da bi se kasnije radilo za skromnu platu, ili su studije opravdane samo kao odskočna daska za odlazak u inostranstvo.

Komentari su se brzo nizali, a stavovi učesnika bili su podeljeni.

Jedan korisnik je ocenio da se danas u Hrvatskoj malo šta isplati, dodajući da je, po njegovom mišljenju, medicina jedini siguran izbor.

Sa druge strane, pojedini učesnici rasprave naveli su da situacija nije toliko negativna. Jedan diplomac PMF-a istakao je da ostvaruje veoma dobra primanja, kao i da mnogi iz njegove generacije rade na odgovornim pozicijama u velikim bankama i osiguravajućim kućama u Hrvatskoj i regionu. Slična iskustva, prema njegovim rečima, imaju i diplomci FER-a, dok je zaključio da prosečno visokoobrazovana osoba dugoročno živi bolje od nekoga bez formalnog obrazovanja.

U raspravu se uključio i korisnik koji je upozorio da ne treba posmatrati samo pojedine odseke, poput matematike, već i druge struke. On je naveo da geolozi, geografi i hemičari često imaju znatno lošije uslove, dodajući da je veliki broj visokoobrazovanih ljudi potplaćen, a da su oni sa fakultetskim diplomama ponekad dodatno zakinuti.

Ipak, deo učesnika smatra da se znanje i dalje može uspešno unovčiti, ali uz dodatno zalaganje. Prema njihovim rečima, studenti koji svoje znanje dopune online obrazovnim platformama, poput MIT OpenCourseWare-a, mogu doći do dobro plaćenih poslova na daljinu. Takođe su istakli da tehnički fakulteti u Hrvatskoj pružaju čvrste osnove, za razliku od nekih institucija u regionu koje se oslanjaju na kratkotrajne trendove.

Jedan od korisnika, koji je studirao uz rad, ukazao je i na nematerijalne prednosti inženjerskog poziva. Naveo je da u njegovom okruženju postoji veliki broj firmi i obrta, što povećava šanse za zaposlenje, kao i da većina ljudi, pored visine plate, ipak bira kancelarijski posao i rad za računarom, umesto fizički zahtevnog i iscrpljujućeg rada. Dodao je da su dodatni poslovi u oblasti strojarstva, kojima se bavi, pristojno plaćeni.

Na kraju rasprave, mnogi su podsetili da visoke zarade ne dolaze odmah.