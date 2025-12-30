Slušaj vest

Prema najnovijim podacima, cena usluga JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ biće povećana od 1. januara

2026., što će prosečno domaćinstvo u Beogradu koštati više od 200 dinara mesečno više nego dosad.

To uključuje isporučenu vodu, odvođenje otpadnih voda i pogonsku spremnost sistema.

Iako različiti mediji navode da je reč o povećanju od oko 200 dinara, pojedine procene ukazuju da bi, uz predlog ranijeg povećanja od oko 17,5 odsto, prosečan račun za tročlano domaćinstvo mogao da poraste i za oko 300 dinara mesečno.

Zašto poskupljuje voda?

Poskupljenje je rezultat rasta troškova u proizvodnji i distribuciji vode - uključujući skuplju električnu energiju, veće troškove sirovina i materijala, kao i povećanje zarada radnika zbog rasta minimalne plate.

Da podsetimo, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić dao je saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, čime je ona postala pravosnažna.

Povećanje cena vode nije jedinstveno za Beograd. U nekim drugim gradovima, kao što je Zrenjanin, takođe su u toku planovi za znatniji rast cena vode od 1. januara 2026. godine zbog sličnih faktora.