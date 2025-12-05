Slušaj vest

Bivši vlasnik jedne stambene zgrade u Mosbahu obavezan je da plati troškove za više od 1,5 miliona litara utrošene vode, prema presudi Okružnog suda u Mosbahu (Rumunija) donetoj u utorak. Muškarac je prethodno osporavao račun od oko 7.000 evra koji je izdala lokalna komunalna kompanija, prenosi nemačka televizija Südwestrundfunk.

Prema dostupnim informacijama, vodu je u periodu od januara do septembra 2024. koristilo do 14 stanara zgrade. Bivši vlasnik je doveo u pitanje ove navode, tvrdeći, između ostalog, da vodomer nije ispravno radio.

U usmenom obrazloženju presude, predsedavajući sudija je naveo da smatra dokazanim da je iznos na računu tačno izračunat, što je, prema Südwestrundfunku, potvrdio i portparol suda.

Vodomer pregledan i ispravan

Sudija je istakao da vodomer nije samo bio pravilno kalibrisan, već je prošao i detaljnu proveru koju je obavio državno akreditovani ispitni organ, o čemu postoji odgovarajući sertifikat. Tužilac nije dostavio nijedan dokaz koji bi osporio ove nalaze.

Tokom suđenja svedočio je i rukovodilac ispitnog organa, koji je pred sudom izjavio da nije uočio nikakve nepravilnosti niti greške na uređaju.

Komunalno preduzeće će potraživati ostatak iznosa

Advokat komunalnog preduzeća iz Mosbaha izjavio je za Südwestrundfunk da je ovakav ishod presude očekivan, budući da je vodomer bio uredno kalibrisan i pregledan. Tužbu je opisao kao „donekle neobičnu“.

Što se tiče visoke potrošnje vode, ona nije retkost, naveo je advokat, jer do velikih količina lako može doći usled kapljanja slavine ili manjih curenja u sistemu.

Advokat tužioca isprva nije želeo da komentariše presudu za Südwestrundfunk. Odluka još nije pravosnažna, pa je moguća žalba Apelacionom sudu u Karlsrueu.