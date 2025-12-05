Slušaj vest

Dijamantima ukrašen Faberžeov medaljon, koji je muškarac sa Novog Zelanda progutao kako bi ga ukrao, konačno je "prirodnim putem" vraćen policiji, saopštili su zvaničnici u Ouklendu. Dodali su da medicinska intervencija nije bila potrebna.

Medaljon, vredan 33.585 novozelandskih dolara (oko 19.300 američkih), sadrži 60 belih dijamanata, 15 plavih safira i unutar sebe skriva minijaturnu hobotnicu od 18-karatnog zlata. Osumnjičeni, star 32 godine, uhapšen je pre nedelju dana u zlatari Partridge nekoliko minuta nakon što je progutao luksuzni predmet.

Reč je o takozvanom "Octopussy“ medaljonu, inspirisanom istoimenim Bondovim filmom iz 1983. godine, koji se vrti oko spektakularne krađe Faberžeovog jajeta.

Muškarac je optužen za krađu, a policija navodi da ga zbog "posebnih okolnosti“ konstantno medicinski nadzire dok je u pritvoru.

Prema dokumentima koje je video BBC, protiv njega su podnete i druge prijave: navodna krađa iPada iz iste zlatare 12. novembra, kao i krađa posipa za mačke i preparata protiv buva iz privatnog doma, ukupne vrednosti oko 100 NZD.

Medaljon će biti vraćen kompaniji Faberže, navode lokalni mediji, a osumnjičeni se ponovo pojavljuje pred sudom 8. decembra.