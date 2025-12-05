"Džems Bond" progutao Faberžeovo jaje od 19.000$, pa ga vratio "prirodnim putem": Lekari dežuraju pored njega zbog mogućih komplikacija
Dijamantima ukrašen Faberžeov medaljon, koji je muškarac sa Novog Zelanda progutao kako bi ga ukrao, konačno je "prirodnim putem" vraćen policiji, saopštili su zvaničnici u Ouklendu. Dodali su da medicinska intervencija nije bila potrebna.
Medaljon, vredan 33.585 novozelandskih dolara (oko 19.300 američkih), sadrži 60 belih dijamanata, 15 plavih safira i unutar sebe skriva minijaturnu hobotnicu od 18-karatnog zlata. Osumnjičeni, star 32 godine, uhapšen je pre nedelju dana u zlatari Partridge nekoliko minuta nakon što je progutao luksuzni predmet.
Reč je o takozvanom "Octopussy“ medaljonu, inspirisanom istoimenim Bondovim filmom iz 1983. godine, koji se vrti oko spektakularne krađe Faberžeovog jajeta.
Muškarac je optužen za krađu, a policija navodi da ga zbog "posebnih okolnosti“ konstantno medicinski nadzire dok je u pritvoru.
Prema dokumentima koje je video BBC, protiv njega su podnete i druge prijave: navodna krađa iPada iz iste zlatare 12. novembra, kao i krađa posipa za mačke i preparata protiv buva iz privatnog doma, ukupne vrednosti oko 100 NZD.
Medaljon će biti vraćen kompaniji Faberže, navode lokalni mediji, a osumnjičeni se ponovo pojavljuje pred sudom 8. decembra.
Biznis Kurir/BBC