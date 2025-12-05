Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 181 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin za dinar.

Srbija može da izdrži do 15. januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je, govoreći o sankcijama NIS-u, da do 15. januara možemo da izdržimo, ali posle toga ne.

- Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće - rekao je Vučić za Nacionalni dnevnik.

Sa druge strane, predsednik je saopštio i dve dobre vesti za građane.

- Lukoil je dobio produženje licence do 26. aprila. To znači da će 112 pumpi u Srbiji, od kojih 11 u Beogradu, moći da funkcionišu i sa naftnim derivatima uvezenim sa strane, a ne samo od NIS-a - rekao je Vučić za "Nacionalni dnevnik", dodavši da Srbija neće imati problema sa gasom do leta.