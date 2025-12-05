Čvarci koštaju kao Svetog Petra kajgana! Ovo su cene na beogradskim pijacama, pogledajte koliko košta kilogram
Čvarci skuplji od pršute? Vest je koja nas je sve zatekla, a kakva je zaista situacija na beogradskim pijacama proveravala je Kurir televizija.
Na tezgama ovaj proizvod nije toliko čest, ali duvan čvarke i njihova cena za jedan kilogram iznosi 2.100 dinara, dok je kilogram običnih 1.600 dinara, a dobra pršuta je 3.100 dinara.
Šta Beograđani najčešće kupuju na pijaci
Međutim, šta građani najčešće kupuju na gradskim pijacama, za Kurir je pričala Dragica, prodavac na Bajlonijevoj pijaci.
- Sada je post, pa se najviše prodaju šampinjoni, beli luk, paprike, suve šljive i orahe. Idu slave, pa ljudima to treba. Sve posno ide, dakle kesten, banane, mahom imam kore za pitu, pa i to ide. Trenutno su iste cene i skromne, mi se trudimo da budu što skromnije kako bismo podstakli mušterije - govori Dragica za našu televiziju.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs