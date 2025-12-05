Slušaj vest

Čvarci skuplji od pršute? Vest je koja nas je sve zatekla, a kakva je zaista situacija na beogradskim pijacama proveravala je Kurir televizija.

Na tezgama ovaj proizvod nije toliko čest, ali duvan čvarke i njihova cena za jedan kilogram iznosi 2.100 dinara, dok je kilogram običnih 1.600 dinara, a dobra pršuta je 3.100 dinara. 

Ekipa Kurira proverava cene po pijacama: Pogledajte koliko danas košta kilogram čvaraka! Izvor: Kurir televizija

Šta Beograđani najčešće kupuju na pijaci

Međutim, šta građani najčešće kupuju na gradskim pijacama, za Kurir je pričala Dragica, prodavac na Bajlonijevoj pijaci.

- Sada je post, pa se najviše prodaju šampinjoni, beli luk, paprike, suve šljive i orahe. Idu slave, pa ljudima to treba. Sve posno ide, dakle kesten, banane, mahom imam kore za pitu, pa i to ide. Trenutno su iste cene i skromne, mi se trudimo da budu što skromnije kako bismo podstakli mušterije - govori Dragica za našu televiziju.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Ne propustiteNovčanikČvarci skuplji od pršute, Duško nije iznenađen cenom: Zašto je omiljena zimska poslastica postala luksuz u Srbiji
Čvarci
ŽenaKako da čvarci budu hrskavi: Ove tajne su domaćice krile od vas
screenshot-20240218-135501.jpg
ZanimljivostiRuskinja Aljona ocenjivala srpsku hranu, pa sve šokirala: Kad je rekla šta nikad više ne bi okusila, nastao haos, ovo ne mogu da joj oproste (VIDEO)
Ruskinja Aljona se smeška dok objašnjava neobična značenja srpskih reči
DruštvoOd otpada do luksuza! Cena čvaraka ostavlja građane u šoku - Evo koliko koštaju i u čemu je razlika! Kuvar tvrdi: Treba da budu još skuplji
profimedia0332361477.jpg