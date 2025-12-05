Slušaj vest

Čvarci skuplji od pršute? Vest je koja nas je sve zatekla, a kakva je zaista situacija na beogradskim pijacama proveravala je Kurir televizija.

Na tezgama ovaj proizvod nije toliko čest, ali duvan čvarke i njihova cena za jedan kilogram iznosi 2.100 dinara, dok je kilogram običnih 1.600 dinara, a dobra pršuta je 3.100 dinara.

Ekipa Kurira proverava cene po pijacama: Pogledajte koliko danas košta kilogram čvaraka!

Šta Beograđani najčešće kupuju na pijaci

Međutim, šta građani najčešće kupuju na gradskim pijacama, za Kurir je pričala Dragica, prodavac na Bajlonijevoj pijaci.

- Sada je post, pa se najviše prodaju šampinjoni, beli luk, paprike, suve šljive i orahe. Idu slave, pa ljudima to treba. Sve posno ide, dakle kesten, banane, mahom imam kore za pitu, pa i to ide. Trenutno su iste cene i skromne, mi se trudimo da budu što skromnije kako bismo podstakli mušterije - govori Dragica za našu televiziju.

