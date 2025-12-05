Slušaj vest

Indeksi su dan završili u blagom plusu - Belex15 je porastao za 0,08 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,04 odsto.

Najveći dobitnik dana bilo je Dunav osiguranje, čije su akcije porasle 0,41 odsto i na zatvaranju vredele 1.700 dinara. Iza njega se našao BAS, sa rastom od 0,07 odsto i cenom od 1.516 dinara.

Na listi gubitnika prednjačila je Goša FOM iz Smederevske Palanke, sa blagim padom od 0,06 odsto i vrednošću akcija od 1.799 dinara. Drugi je bio Metalac iz Gornjeg Milanovca, čije su deonice oslabile 0,05 odsto i trgovanje završile na 2.150 dinara.

Po prometu je ubedljivo vodilo Dunav osiguranje sa 1.176.400 dinara, dok je drugo mesto zauzelo Jedinstvo iz Sevojna, uz 307.090 dinara prometa.

Biznis Kurir

