Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 26,6 miliona dinara, a najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranja, navodi se u berzanskom izveštaju.
InfoBiz
Blagi rast Belex indeksa: Dunav osiguranje predvodnik prometa i dobitnik dana
Slušaj vest
Indeksi su dan završili u blagom plusu - Belex15 je porastao za 0,08 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,04 odsto.
Najveći dobitnik dana bilo je Dunav osiguranje, čije su akcije porasle 0,41 odsto i na zatvaranju vredele 1.700 dinara. Iza njega se našao BAS, sa rastom od 0,07 odsto i cenom od 1.516 dinara.
Na listi gubitnika prednjačila je Goša FOM iz Smederevske Palanke, sa blagim padom od 0,06 odsto i vrednošću akcija od 1.799 dinara. Drugi je bio Metalac iz Gornjeg Milanovca, čije su deonice oslabile 0,05 odsto i trgovanje završile na 2.150 dinara.
Po prometu je ubedljivo vodilo Dunav osiguranje sa 1.176.400 dinara, dok je drugo mesto zauzelo Jedinstvo iz Sevojna, uz 307.090 dinara prometa.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši