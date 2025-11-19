Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 4,09 miliona dinara, a oba glavna indeksa završila su trgovanje u zelenom, pokazuje berzanski izveštaj.
Beogradska berza u plusu: Indeksi porasli, Dunav osiguranje najveći dobitnik
Belex15 je porastao za 0,22 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,11 odsto.
Najveći dobitnik dana bilo je Dunav osiguranje, čije su akcije skočile 1,16 odsto i trgovanje završile na ceni od 1.660 dinara.
Gubitnika nije bilo, a najviše se trgovalo akcijama Aerodroma Nikola Tesla, koje su ostvarile promet od 1,42 miliona dinara. Na drugom mestu po obimu trgovanja našle su se akcije Dunav osiguranja sa 564.618 dinara.
