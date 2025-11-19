Belex15 je porastao za 0,22 odsto, dok je Belexline ojačao za 0,11 odsto.

Najveći dobitnik dana bilo je Dunav osiguranje , čije su akcije skočile 1,16 odsto i trgovanje završile na ceni od 1.660 dinara.

Gubitnika nije bilo, a najviše se trgovalo akcijama Aerodroma Nikola Tesla, koje su ostvarile promet od 1,42 miliona dinara. Na drugom mestu po obimu trgovanja našle su se akcije Dunav osiguranja sa 564.618 dinara.