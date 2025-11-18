Slušaj vest

Početna javna ponuda akcija prikupila je 76 milijardi vona (53 miliona dolara), a akcije su ponuđene po najvišoj ceni - 38.000 vona (26 dolara) po deonici.

Na otvaranju južnokorejske berze, akcije Pinkfonga su porasle za 37 odsto na približno 36 dolara po akciji, što znači da je tržišna vrednost kompanije skočila na približno 504 miliona dolara.

Poslovni model kompanije zasnovan je na kreiranju kratkih video-snimaka za Jutjub, striming platforme, televiziju i mobilne aplikacije.

Video-snimci se monetizuju putem oglašavanja, licenciranja, prodaje robe i drugih sredstava.

Firma je u 2016. godini objavila pesmu "Bejbi šark dens" sa zaraznom dečjom melodijom koja se pušta u proseku više od 4,7 miliona puta dnevno.

Ukupno, ovaj video-snimak pregledan je 16,4 milijarde puta, što je otprilike isto kao deset najpopularnijih video-snimaka pevačice Tejlor Svift.