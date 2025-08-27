Ipak, u periodima raznih kriza, političkih, ekonomskih, pa i zdravstvenih, pravi je izazov za učesnike na berzi kako izbeći gubitke i ostvariti prihod.

Najveća greška koju u praksi prave nedovoljno obrazovani investitori jeste panična reakcija prodaje akcija koje padaju i kupovina akcija kada počnu da rastu. A kako će se iskusni berzanski posrednici i investitori ponašati u kriznim situacijama, najviše zavisi od toga, kako za Kurir tvrdi broker Branislav Jorgić, o kakvoj vrsti krize se radi.

Kako izbeći gubitke i zaraditi

- Zavisi od vrste krize, da li je politička ili ekonomska i koji su njeni uzroci, i da li su to globalne ili lokalne krize. U zavisnosti od odgovora na ta dva pitanja imamo i strategiju za kupovinu i prodaju. Kako izbeći gubitke? Ukoliko ste već kupili akcije i dođe do globalne krize koja se reflektuje na celokupno berzansko tržište, vi praktično ne možete ništa da uradite i da promenite taj trend pada akcija. Ali ono što možete jeste da ne prodajete te akcije, da sačekate da kriza prođe i da se cene akcija u najmanju ruku vrate na nivo iz pređašnjeg perioda. Ako u uslovima krize, kad cena padne, prodate akcije ili to uradite jer su vam potreba sredstva, napravili ste gubitak. Treba sačekati i zato je bitno da kada neko investira, da mu ta sredstva budu slobodna na duži vremenski periodi od najmanje pet godina pa naviše, jer u suprotnom može da upadne u makaze cena i da napravi gubitak - objašnjava Jorgić.

INVESTITORI TRAMPA UZIMAJU S REZERVOM

Globalna nestabilnost nastala u svetskoj trgovini podstaknuta uvođenjem carina na uvoz različite robe u SAD, a koje je inicirao američki predsednik Donald Tramp, u početku je imala efekat i na svetske berze.


- Izjave koje je davao Donald Tramp berzanski posrednici i investitori su u početku analizirali s velikom pažnjom. I kao posledica toga imali smo i promene cena na samim berzama. Međutim, pošto se ispostavilo da su često Trampove izjave vrlo konfuzne i nedosledne, onda ga investitori uzimaju s rezervom i berzanski indeksi ne reaguju na takve informacije kao što bi reagovali u normalnim okolnostima. Na primeru carina se to vidi. SAD kao najveća ekonomija uvodi carine prema trećim zemljama, to povećava cene na američkom tržištu i smanjuje standard američkom stanovništvu za iznos tih carina. To utiče na povećanu inflaciju i može uticati negativno na privredni razvoj država kojima su carine uvedene - kaže Jorgić i dodaje da je berzansko poslovanje i berzanska filozofija bazirana na slobodnom tržištu, a ne na tržištu koje je ograničeno raznim carinskim preprekama.

U koje akcije ulagati

Jorgić ističe da u kriznim vremenima postoje dve taktike za ulaganja.

branislav-jorgic-screenshot-1.jpg
Foto: Screenshot

- Jedna taktika je da pošto cena akcija padne kupite neki berzanski indeks, tj. korpu akcija različitih firmi s berze na kojoj se tim akcijama trguje. Na primer, S&P500 je američki berzanski indeks koji u svojoj korpi ima 500 najpoznatijih američkih kompanija. Druga taktika je u zavisnosti vrste krize. Ako je ratna kriza kao sada, onda je najprofitabilnije ulagati u fabrike za proizvodnju vojne opreme, municije, oružja, dronova i slično, jer je potražnja na tržištu veća i cene akcija idu gore. Ako je zdravstvena kriza, onda je najbolje kupovati akcije farmaceutskih kompanija i iz ova dva primera se vidi logika investiranja u kriznim uslovima - zaključuje Jorgić.

Ne propustiteInfoBizVEŠTAČKA INTELIGENCIJA TRGOVALA NA BERZI - REZULTAT TOP! Evo kako je nadmašila konkurenciju i kolika je zarada
ai veštačka inteligencija
InfoBizKAKVO JE STANJE NA EVROPSKIM BERZAMA? Nove carine poremetile sve, evo koliko koštaju sad nafta, gas i zlato
profimedia0316889390.jpg
NovčanikGRAĐANI SRBIJE NA PUMPAMA VEĆ PLAĆAJU CEH RATA NA BLISKOM ISTOKU! Može li se ponoviti scenario iz 2022. godine?
iran izrael.jpg
InfoBizOVAJ METAL JE NOVI HIT NA BERZAMA! Od početka godine cena mu skočila za neverovatnih 46 odsto
stockphotothenewyorkstockexchangeisanamericanstockexchangelocatedatwallstreetlower1321462403.jpg