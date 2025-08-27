Globalna nestabilnost nastala u svetskoj trgovini podstaknuta uvođenjem carina na uvoz različite robe u SAD, a koje je inicirao američki predsednik Donald Tramp, u početku je imala efekat i na svetske berze.



- Izjave koje je davao Donald Tramp berzanski posrednici i investitori su u početku analizirali s velikom pažnjom. I kao posledica toga imali smo i promene cena na samim berzama. Međutim, pošto se ispostavilo da su često Trampove izjave vrlo konfuzne i nedosledne, onda ga investitori uzimaju s rezervom i berzanski indeksi ne reaguju na takve informacije kao što bi reagovali u normalnim okolnostima. Na primeru carina se to vidi. SAD kao najveća ekonomija uvodi carine prema trećim zemljama, to povećava cene na američkom tržištu i smanjuje standard američkom stanovništvu za iznos tih carina. To utiče na povećanu inflaciju i može uticati negativno na privredni razvoj država kojima su carine uvedene - kaže Jorgić i dodaje da je berzansko poslovanje i berzanska filozofija bazirana na slobodnom tržištu, a ne na tržištu koje je ograničeno raznim carinskim preprekama.