BERZANSKI IZAZOVI U KRIZNIM MOMENTIMA! Kako se ponašati kada akcije menjaju vrednost i umesto gubitaka praviti profit
Ipak, u periodima raznih kriza, političkih, ekonomskih, pa i zdravstvenih, pravi je izazov za učesnike na berzi kako izbeći gubitke i ostvariti prihod.
Najveća greška koju u praksi prave nedovoljno obrazovani investitori jeste panična reakcija prodaje akcija koje padaju i kupovina akcija kada počnu da rastu. A kako će se iskusni berzanski posrednici i investitori ponašati u kriznim situacijama, najviše zavisi od toga, kako za Kurir tvrdi broker Branislav Jorgić, o kakvoj vrsti krize se radi.
Kako izbeći gubitke i zaraditi
- Zavisi od vrste krize, da li je politička ili ekonomska i koji su njeni uzroci, i da li su to globalne ili lokalne krize. U zavisnosti od odgovora na ta dva pitanja imamo i strategiju za kupovinu i prodaju. Kako izbeći gubitke? Ukoliko ste već kupili akcije i dođe do globalne krize koja se reflektuje na celokupno berzansko tržište, vi praktično ne možete ništa da uradite i da promenite taj trend pada akcija. Ali ono što možete jeste da ne prodajete te akcije, da sačekate da kriza prođe i da se cene akcija u najmanju ruku vrate na nivo iz pređašnjeg perioda. Ako u uslovima krize, kad cena padne, prodate akcije ili to uradite jer su vam potreba sredstva, napravili ste gubitak. Treba sačekati i zato je bitno da kada neko investira, da mu ta sredstva budu slobodna na duži vremenski periodi od najmanje pet godina pa naviše, jer u suprotnom može da upadne u makaze cena i da napravi gubitak - objašnjava Jorgić.
Globalna nestabilnost nastala u svetskoj trgovini podstaknuta uvođenjem carina na uvoz različite robe u SAD, a koje je inicirao američki predsednik Donald Tramp, u početku je imala efekat i na svetske berze.
- Izjave koje je davao Donald Tramp berzanski posrednici i investitori su u početku analizirali s velikom pažnjom. I kao posledica toga imali smo i promene cena na samim berzama. Međutim, pošto se ispostavilo da su često Trampove izjave vrlo konfuzne i nedosledne, onda ga investitori uzimaju s rezervom i berzanski indeksi ne reaguju na takve informacije kao što bi reagovali u normalnim okolnostima. Na primeru carina se to vidi. SAD kao najveća ekonomija uvodi carine prema trećim zemljama, to povećava cene na američkom tržištu i smanjuje standard američkom stanovništvu za iznos tih carina. To utiče na povećanu inflaciju i može uticati negativno na privredni razvoj država kojima su carine uvedene - kaže Jorgić i dodaje da je berzansko poslovanje i berzanska filozofija bazirana na slobodnom tržištu, a ne na tržištu koje je ograničeno raznim carinskim preprekama.
U koje akcije ulagati
Jorgić ističe da u kriznim vremenima postoje dve taktike za ulaganja.
- Jedna taktika je da pošto cena akcija padne kupite neki berzanski indeks, tj. korpu akcija različitih firmi s berze na kojoj se tim akcijama trguje. Na primer, S&P500 je američki berzanski indeks koji u svojoj korpi ima 500 najpoznatijih američkih kompanija. Druga taktika je u zavisnosti vrste krize. Ako je ratna kriza kao sada, onda je najprofitabilnije ulagati u fabrike za proizvodnju vojne opreme, municije, oružja, dronova i slično, jer je potražnja na tržištu veća i cene akcija idu gore. Ako je zdravstvena kriza, onda je najbolje kupovati akcije farmaceutskih kompanija i iz ova dva primera se vidi logika investiranja u kriznim uslovima - zaključuje Jorgić.