Smit je uposlio ChatGPT, tačnije njegovu naprednu verziju GPT-4o, i dao mu početni budžet od 100 dolara. Već nakon prvog meseca, AI je ostvario prinos od 25%, što je u ovom slučaju 25 dolara profita. Iako je suma mala, procenat rasta je značajan, naročito ako se uzme u obzir da su indeksi poput S&P 500 u istom periodu porasli za manje od 3%.

Za razliku od tradicionalnih tržišnih indeksa, ChatGPT je uspeo da prepozna potcenjene akcije sa potencijalom rasta i tako nadmaši konkurenciju – barem u ovom ograničenom eksperimentu, piše Nova.rs.

AI i berza: Mogu li algoritmi zaista nadmudriti tržište?

Ovo nije prvi put da se testira sposobnost veštačke inteligencije da predviđa kretanja na berzi. Naučnici sa Univerziteta Duisburg–Esen objavili su u decembru prošle godine rad u kom tvrde da modeli kompanije OpenAI mogu da identifikuju isplative akcije.

Međutim, ne dele svi to mišljenje. Profesor finansija sa Univerziteta Floride, Alehandro Lopez-Lira, izjavio je za Morningstar da višegodišnje simulacije pokazuju da AI ipak nije pouzdan u trgovanju kada su u pitanju veći iznosi.

„Rezultati izgledaju bolje na papiru nego u stvarnosti. Kada bi AI bio toliko dobar, svi bi ga koristili, a to bi potpuno poremetilo tržište“, rekao je Lopez-Lira.

Uprkos ograničenjima, eksperiment Nejtana Smita izazvao je veliku pažnju i pokrenuo nova pitanja o ulozi veštačke inteligencije u finansijama budućnosti.