Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH uputio je apel Srbima koji poseduju zemlju na teritoriji FBiH, a koju bez njihove saglasnosti koriste Bošnjaci ili Hrvati, da se obrate kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć kako bi zaštitili svoje vlasništvo i sprečili njegov gubitak.

Predsednik Odbora Đorđe Radanović rekao je za Srnu da se ovaj problem najčešće odnosi na zemljište u opštinama Konjic, Zenica, Zavidovići, Bihać, Ilijaš i Hadžići.

Prema njegovim rečima, ukoliko se vlasnik srpske nacionalnosti ne pojavljuje i ne ističe svoje pravo na zemljište koje koriste Bošnjaci ili Hrvati, nakon isteka roka od 20 godina korisnik može steći pravo vlasništva.

- Da bi to predupredili, mi ćemo za Srbe koji nam se jave sastaviti pismeni akt i poslati ga Ministarstvu unutrašnjih poslova i time zaustaviti taj rok. Znači, 'saseći' rok za sticanje prava svojine koji koriste Bošnjaci i Hrvati. Moramo da prekinemo taj rok koji teče - poručio je Radanović.

On je dodao da je ovaj poziv deo šire kampanje koju će Odbor nastaviti da sprovodi i tokom 2026. godine.

- Pozivamo Srbe da nam se jave da u upravnom postupku zabranimo korišćenje srpske zemlje bez njihove saglasnosti - istakao je Radanović.

Radanović je naveo da svi Srbi koji su vlasnici ili posednici zemljišta u Federaciji BiH treba da se obrate kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć.