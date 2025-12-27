Slušaj vest

Iako 2026. godina još nije zvanično počela, mnogi već uveliko razmišljaju o putovanjima i kraćim odmorima u narednoj turističkoj sezoni. Dok jedni maštaju o dalekim, egzotičnim destinacijama, drugi traže mir, prirodu i opušten tempo, po mogućstvu na lokaciji koja nije daleko. Upravo jedno takvo mesto nalazi se u susednoj Mađarskoj i može biti idealan izbor za vikend-bekstvo ili kratak predah. Ponuda smeštaja je raznovrsna, pa se može pronaći opcija za različite budžete.

- Kada se kaže da je Heviz banjski grad, to samo po sebi ne govori mnogo, jer Mađarska ima više od 1.500 termalnih izvora - objašnjava Irena, česta gošća ove banje.

Ono po čemu se Heviz zaista izdvaja jeste činjenica da se nalazi na najvećem prirodnom termalnom i biološki aktivnom jezeru na svetu, koje je pogodno za kupanje tokom cele godine.

Jezero koje se potpuno obnavlja za 72 sata

Jezero Heviz je termalno, lekovito i biološki aktivno, prostire se na više od četiri hektara, a zahvaljujući snažnim podzemnim izvorima njegova voda se u potpunosti obnovi otprilike na svakih 72 sata.

- Slika je gotovo nestvarna, kupate se u toploj vodi dok pahulje tiho padaju, oko vas plutaju roze i ljubičasti lokvanji, a iznad jezera se diže gusta para. Prizor koji izgleda kao iz bajke i koji je savršen za fotografije, i to na svega oko pet sati vožnje od Beograda.

Temperatura vode ostaje prijatna tokom cele godine. Leti se kreće između 33 i 36 stepeni Celzijusa, dok zimi ne pada ispod oko 23 stepena, zbog čega sezona kupanja praktično nikada ne prestaje. Lekovita svojstva vode poznata su više od dva veka, a danas se koriste za opuštanje, wellness programe, banjske tretmane i rehabilitaciju.

- Kupališni kompleks Heviz, koji se nalazi direktno na jezeru, trenutno ima delimično zatvorene pojedine ulaze i segmente zbog radova na rekonstrukciji, ali su i dalje dostupni kupanje u jezeru i banjski bazeni - navodi Irena.

Cene ulaznica

Aktuelne cene dvočasovnih ulaznica koje uključuju ulaz i wellness sadržaje su:

Odrasli: 3.000 forinti (oko 7,5 evra)

Seniori i studenti: 2.500 forinti (oko 6,5 evra)

Deca od 6 do 14 godina: 1.500 forinti (oko 4 evra)

Grupna karta (više od 20 osoba): 2.500 forinti po osobi (oko 6,5 evra)

Boravak je vremenski ograničen, a prekoračenje se dodatno naplaćuje:

oko 1.000 forinti za svakih započetih 30 minuta (približno 2,5 evra),

ili oko 2.000 forinti za sat vremena (oko 5 evra).

Ulaznica obuhvata korišćenje jezera i wellness zone, dok se dodatne usluge, poput iznajmljivanja opreme ili parkinga, plaćaju posebno.

Koliko košta vikend

Ulaznica za jezero (2 sata): od 7,5 evra po osobi

Doplate za produženi boravak: oko 2,5 evra za 30 minuta, odnosno 5 evra za sat

Smeštaj u hotelima i pansionima: od 80 do 150 evra po noći za dvokrevetnu sobu, u zavisnosti od termina i kategorije

Ukupan okvirni trošak vikenda za dve osobe kreće se od oko 300 evra, u zavisnosti od izbora smeštaja i dužine boravka u banji.

Troškovi goriva

Za one koji planiraju put automobilom, važno je računati i na troškove goriva. Rastojanje od Beograda do Heviza iznosi oko 560 kilometara u jednom pravcu, pa ukupni troškovi goriva i putarina za povratno putovanje iznose približno od 90 do 120 evra, u zavisnosti od vozila i izabrane rute.

U Mađarskoj se cene goriva najčešće koriguju dva puta nedeljno, sredom i petkom. Gorivo je uglavnom povoljnije na auto-putevima nego na pumpama u gradovima i manjim mestima.