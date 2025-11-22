Slušaj vest

Nalazi se blizu Balatona, na severnoj padini planine Keštoj, u samom centru grada Heviza. Iz Srbije se stiže brzo i jednostavno iz pravca severa oko sat i po–dva vožnje nakon što pređete granicu.

Ono što Hevíz čini posebnim jeste činjenica da je to najveće termalno jezero u Evropi, površine čak 47.500 kvadratnih metara. Još impresivnije: ovo je jedno od najvećih biološki aktivnih prirodnih termalnih jezera na svetu.

Voda stara više od 20.000 godina

Voda u jezeru je prepuna korisnih minerala, magnezijuma, sumpora i kalcijuma, a dno prekriva prirodno tresetno blato koje pojačava lekovita svojstva. Zbog toga se Heviz smatra simbolom zdravstvenog turizma još od rimskog doba. Samo jezero staro je između 20.000 i 22.000 godina, nastalo u isto vreme kada i Balaton.

Voda neprestano cirkuliše i potpuno se obnovi svaka tri dana, što Mađari strogo kontrolišu. Temperatura tokom godine gotovo nikada ne pada ispod 24–26°C, dok se leti kreće između 33 i 35°C.

Zato je kupanje moguće čak i usred zime. Para koja se tada diže iznad površine stvara prirodnu “inhalacionu komoru”, a lagani tok vode daje osećaj nežne masaže.

Priroda kao iz bajke

Okruženje jezera izgleda gotovo nestvarno, ljiljani, lotosi, ginko biloba i japanske magnolije čine pejzaž koji podseća na egzotična lečilišta. Cela atmosfera je smirujuća i idealna za beg od gradske gužve.

Glavni ulaz čuvaju dva kerubina, koje je naručila čuvena porodica Feštetić krajem 19. i početkom 20. veka. Prema lokalnoj legendi, svako ko prođe između njih bez ljubavi u srcu, navodno će ih čuti kako progovaraju.

Na ulazu ćete dobiti narukvicu sa čipom koja služi za otključavanje ormarića i prolazak kroz kapije. U sredini jezera nalazi se veliki paviljon sa platformama za sunčanje, a na raspolaganju su i dublji bazeni u koje se ulazi stepenicama. Sve je organizovano, čisto i jednostavno za snalaženje, tipično mađarski.