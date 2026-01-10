Slušaj vest

Grad Ivanec spreman je svojim građanima, čija mesečna primanja ne prelaze 570 evra, u ovoj godini isplatiti jednokratnu novčanu pomoć od 60 do 90 evra, kako bi se lakše nosili sa povećanim životnim troškovima, odnosno rastom cena.

Sve građane čija ukupna mesečna primanja nisu veća od 570 evra mesečno, pozvao je da zahtev za tom pomoći podnesu gradskom Upravnom odeljenju za lokalnu samoupravu i imovinu.

Visina jednokratne pomoći zavisiće od ukupnih primanja svakog građanina, pa će oni koji mesečno primaju do 200 evra jednokratno od Grada dobiti 90 evra, a oni sa primanjima od 500,01 do 570 evra dobiće 60 evra.

Građanima sa primanjima od 200,01 evra do 370,00 evra, Ivanec će isplatiti pomoć od 80 evra, a oni sa primanjima od 370,01 do 500 evra dobiće 70 evra. Sredstva za ovu namenu Grad je obezbedio u budžetu za 2026. godinu, vrednom 14,5 miliona evra.