Gradsko veće Vranja odlučilo je da svim učenicima koji ove školske 2025/26. godine kreću u prvi razred osnovne škole omogući jednokratnu novčanu pomoć od 7.000 dinara.

Ova odluka doneta je na 76. sednici Gradskog veća, kada je usvojen Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane pomoći za najmlađe osnovce.

Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju Grada Vranja, cilj ove podrške je da pomogne porodicama da što bezbolnije finansijski pripreme svoj budžet za jedan od najvažnijih perioda u životu svakog deteta i njegove porodice – početak školovanja.

Polazak u prvi razred, ističu iz Grada, predstavlja značajan korak u životu svake porodice, a ovakva pomoć može olakšati nabavku školskog pribora, odeće i drugih neophodnih stvari.

Ove godine pravo na novčanu pomoć ima ukupno 720 đakaprvakana teritoriji Grada Vranja. Svaki od njih dobiće po 7.000 dinara, a sredstva će biti isplaćena neposredno pred početak nove školske godine, kako bi roditelji mogli da ih iskoriste za sve potrebne pripreme.

Odluka Gradskog veća naglašava posvećenost lokalne uprave unapređenju uslova za obrazovanje i podršci porodicama u trenucima kada su troškovi posebno značajni.

Jednokratna pomoć od 7.000 dinara još jednom pokazuje da Grad Vranje vodi računa o svojim najmlađim stanovnicima i njihovim roditeljima, olakšavajući im početak jednog važnog životnog poglavlja.