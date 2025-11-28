Slušaj vest

Orban je rekao da u petak putuje u Moskvu kako bi razgovarao o snabdevanju naftom i prirodnim gasom, nakon što je nedavno, preko predsednika Donalda Trampa, obezbedio izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu. Dodao je da će tema razgovora biti i rat Rusije protiv Ukrajine.

On je govorio u petak, dan nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, čija se zemlja suočava sa krizom snabdevanja gorivom pošto su američke sankcije praktično blokirale rad NIS-a, jedine rafinerije u zemlji u vlasništvu Gasproma.

Mađarska zainteresovana

Orban je u četvrtak izjavio da bi Mađarska bila „srećna“ da preuzme vlasništvo u NIS-u, dodajući da je svaka odluka isključivo na Srbiji. Ranije je ministar u vladi, Gergelj Guljaš, rekao da mađarska energetska kompanija MOL već razgovara sa Srbijom o tome kako da pomogne u uklanjanju Gasproma iz vlasničke strukture i ponovnom uspostavljanju snabdevanja gorivom.

- Ti razgovori upravo traju - rekao je Guljaš.

- U interesu NIS-a je da rusko vlasništvo prestane, jer je ono razlog ekonomskih poteškoća zbog sankcija. Veća uloga MOL-a mogla bi biti dobra prilika - dodao je.

Orban, koji se smatra najproruski orijentisanim liderom u Evropskoj uniji, pokušava da iskoristi svoje veze sa Putinom kako bi potencijalno preuzeo rusku energetsku imovinu pod sankcijama u istočnoj Evropi. Među njima su rafinerije Lukoila u Bugarskoj i Rumuniji, kao i postrojenje NIS-a u Srbiji.

Blizak s Trampom

Mađarski premijer takođe ima bliske odnose sa Trampom, svojim ideološkim saveznikom, koji je Budimpešti odobrio izuzeće od američkih sankcija na rusku naftu - sankcija koje su usmerene na povećanje pritiska na Putina da okonča invaziju na Ukrajinu.

Drugi takvu fleksibilnost nisu uspeli da dobiju.

Bugarska je ovog meseca preuzela kontrolu nad Lukoilovom rafinerijom Neftohim i mrežom od 220 benzinskih stanica kako bi obezbedila nastavak snabdevanja. Rumunija, gde Lukoil takođe kontroliše rafineriju i više od 300 pumpi, pripremila je zakon koji joj omogućava isti potez ako bude potrebno.

Vučić se bori da ubedi SAD da odobre izuzeće od sankcija, nastojeći da održi balans između Zapada i Rusije. Oklevao je da nacionalizuje rafineriju NIS-a iz straha da bi time uvredio Putina.

Nismo komunisti

- Mi nismo komunisti, ne oduzimamo nikome imovinu - rekao je Vučić govoreći pored Orbana.

- Rusija sama bira kome želi da proda. MOL, Mađarska, arapski prijatelji, svi su dobrodošli kao investitori - dodao je.

Kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata su među onima sa kojima Rusija pregovara o prodaji Gaspromovog udela u NIS-u, rekao je Vučić 25. novembra. Kada je reč o Lukoilovoj imovini u Bugarskoj, kao favoriti su se ranije pominjali azerbejdžanski SOCAR i turski Cengiz Holding, pre nego što su uvedene američke sankcije, dok je MOL takođe podneo ponudu.

Orban je ovog meseca poslao svog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta u zemlje pogođene krizom kako bi razgovarao o energetskoj saradnji.

Sijarto je u sredu bio u Beogradu, gde je poručio da će MOL, koji i dalje uvozi rusku naftu preko naftovoda zahvaljujući američkom izuzeću, povećati isporuke da bi pomogao Srbiji da izbegne nestašice. Dan ranije posetio je Rumuniju, a nedavno i Bugarsku, gde je takođe razgovarao o energetskim partnerstvima.