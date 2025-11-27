Slušaj vest

Dobra vest je da se uz pametne poteze i male promene navika, potrošnja može smanjiti i do 30 odsto – bez smrzavanja i bez narušavanja komfora.

Na koji način je ovo moguće, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričao je Branko Zrnić, elekteičar.

Pravilno korišćenje bojlera

Zrnić je rekao da ljudi iz neznanja prave greške koje bi mogle da im uštede novac, pa je za primer objasnio kako efikasno koristiti bojler, bez uzaludno potrošene električne energije.

- Vrlo je važno da čovek zna šta radi kada recimo koristi grejna tela. Većina ljudi je ubeđena da zna i nešto što ne zna, pa najčešće greše iz neznanja, iako imaju najbolju nameru. Grešimo u pristupu, kod korišćenja bojlera, koji su sada jedni od većih potrošača, svi ih koriste. Pravilnim korišćenjem bojlera, četvoročlana porodica može da uštedi 1.500 dinara garant. Suština je da grejemo vodu samo do temperature do koje naše telo može da trpi, a to je oko 40 stepeni - započeo je Zrnić.

Električar Zrnić objasnio na koje sve načine možemo da smanjimo račune, a da ne žrtvujemo komfor! Izvor: Kurir televizija

Zrnić je izneo blagodati ovog principa, pa je rekao da se ne stvara kamenac ako se voda ne greje preko 60 stepeni, pa je izneo trik kako da znamo koja jačina bojlera nam daje potrebnu temperaturu vode.

- Stavite na izbor temeprature tamo pre dvojke, a kada se ugasi lampica, pustite malo da voda isteče, pa stavite ruku, a ako je mlaka, onda pojačajte bojler, pa ponovite radnju. Kada je temperatura takva da ruka može da bude ispod nje, to je ta tempratura. Tako imate dovoljnu količinu tople vode koju ste platili, a ne da voda koju ste platili da se ugreje ostane još u bojleru. Takođe, kada se greje do 60 stepeni, ne javlja se kamenac, pa ne morate 15 godina da ga čistite. Manje će trošiti struje jer neće kamen grejati vodu, več grejač, pa vam neće trebati majstori. Videćete sami po računu, mnogi su se uverili koji nisu verovali - objasnio je Zrnić.

Grejna tela

Zrnić je istakao da je najjeftinija opcija TA peć, pa je obrazložio:

- Najjeftinije grejanje je na TA peć, njih napunimo kada je jeftina el. energija posle ponoći, pa čitav dan imamo tu akumuliranu toplotu koju ne mora ni da izduvava ventilator. Na taj način bismo za malo para imali odgovarajuću temperaturu u stanu.

Punjači za telefone

Iako nije izneo trik sa kojim bismo mogli i ovde da uštedimo, ipak je Zrnić upozorio na pravilno korišćenje kako ne bi došlo do požara ili drugih katastrofa.

- Oni ne smeju da se pregreju, a ako se ugreje, to je predznak da on ne može da dopuni bateriju do maksimuma, pa u tom režimu radi konstantno i greje se. Svaki punjač može za sat i po, dva, da dopuni bateriju, pa u tom slučaju ne protiče struja i punjač se ne greje. Ako se greje, to znači da ne može da je dopuni kako treba, pa se upali.

