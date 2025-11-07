Kako da vam bojler traje duže i manje troši struju? Svi mogu da imaju manje račune zbog toga, samo uradite 1 stvar
Električar otkriva kada je pametnije gasiti bojler, a kada ga ostaviti uključenim i kako uz jedno podešavanje možete znatno smanjiti račun za struju. Ključ štednje je u termostatu - nikada ga ne podižite iznad 60 stepeni.
Večna dilema o bojleru i dalje deli mišljenja: da li ga držati stalno uključenim ili paliti po potrebi? Na forumima i društvenim mrežama rasprave ne prestaju, ali stručnjak konačno donosi jasan odgovor.
Šta kaže električar?
Nije tačno da je ekonomičnije da bojler radi neprekidno.
Samci i parovi: racionalnije je bojler paliti samo po potrebi.
Porodice s više članova: praktičnije je da bude stalno uključen, jer se topla voda koristi češće.
Važnu ulogu ima i namena bojlera - ako ga koristite samo za tuširanje, povremeno paljenje je sasvim dovoljno. Kod većih protočnih bojlera koji se koriste i u kuhinji, ima smisla da budu stalno u funkciji.
Dakle, najštedljivije je uključivati bojler po potrebi i koristiti ga u jeftinijoj tarifi struje.
Zlatno pravilo za manji račun i duži vek bojlera:
Podesite termostat na 55-60°C. Ispod 55°C ne stvara se kamenac, dok na temperaturama oko 90°C dolazi do njegovog naglog nakupljanja, posebno zbog tvrde vode u većini domaćinstava.
