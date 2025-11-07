Slušaj vest

Električar otkriva kada je pametnije gasiti bojler, a kada ga ostaviti uključenim i kako uz jedno podešavanje možete znatno smanjiti račun za struju. Ključ štednje je u termostatu - nikada ga ne podižite iznad 60 stepeni.

Večna dilema o bojleru i dalje deli mišljenja: da li ga držati stalno uključenim ili paliti po potrebi? Na forumima i društvenim mrežama rasprave ne prestaju, ali stručnjak konačno donosi jasan odgovor.

Šta kaže električar?

Nije tačno da je ekonomičnije da bojler radi neprekidno.

Samci i parovi: racionalnije je bojler paliti samo po potrebi.

Porodice s više članova: praktičnije je da bude stalno uključen, jer se topla voda koristi češće.

Važnu ulogu ima i namena bojlera - ako ga koristite samo za tuširanje, povremeno paljenje je sasvim dovoljno. Kod većih protočnih bojlera koji se koriste i u kuhinji, ima smisla da budu stalno u funkciji.

 Dakle, najštedljivije je uključivati bojler po potrebi i koristiti ga u jeftinijoj tarifi struje.

Zlatno pravilo za manji račun i duži vek bojlera:

Podesite termostat na 55-60°C. Ispod 55°C ne stvara se kamenac, dok na temperaturama oko 90°C dolazi do njegovog naglog nakupljanja, posebno zbog tvrde vode u većini domaćinstava.

