– Ako vaš bojler nije pravilno podešen za letnje mesece, to može doprineti zagušljivosti u domu i većim računima za struju – dodaje on.

On je naveo pet najčešćih grešaka u vezi s bojlerom koje mogu dovesti do zagušljivog i toplog vazduha i većih troškova energije.

Potpuno isključivanje bojlera

Možda deluje logično da isključite bojler kada ga ne koristite, ali to može dovesti do većih problema kasnije. Isključivanje bojlera iz struje tokom leta može delovati kao pametan potez, ali to može izazvati blokade u radu delova, upozorava stručnjak.