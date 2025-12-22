Slušaj vest

Otvorene su prijave za Creative Engine - edukativni multidisciplinarni program koji kroz praktične radionice povezuje savremene tehnologije, umetnost i imersivna iskustva, obrazujući novu generaciju kreativaca. Program će biti realizovan u periodu od januara do juna 2026. u centru kreativnih industrija i inovacija Ložionica, a učešće je omogućeno uz obaveznu prijavu, bez kotizacije. Program je namenjen mladim profesionalcima do 35 godina iz različitih oblasti kreativnih industrija - od gejminga, dizajna zvuka i 3D animacije, preko digitalnih umetnosti i tehnologija koje spajaju stvarne i virtuelne svetove, do dramskih umetnosti i glumačkih veština za animiranje digitalnih likova kroz „motion capture“ tehnologiju.

Creative Engine je osmišljen kao praktičan program koji odgovara na promene u savremenoj produkciji - gde se događaji, performansi i narativi više ne odvijaju samo na sceni ili ekranu, već istovremeno u fizičkom prostoru, online i kroz digitalne svetove. Program realizuje Ložionica u partnerstvu sa Srpskom filmskom asocijacijom, međunarodnim partnerom Centroid Motion Capture iz Londona i ekspertskim partnerom - kreativnim habom Materriya, uz podršku British Council-a. Creative Engine osnažuje mlade stručnjake pružajući im inovativna i praktična znanja istovremeno podržavajući misiju Ložionice – podrška razvoju kreativnih industrija u Srbiji i podsticanje interdisciplinarne kao i međunarodne saradnje, a u skladu sa savremenim globalnim trendovima. U središtu programa biće realizovan rad na razvoju Digital Twin modela Vodotornja Ložionice – virtuelnog blizanca prostora, kroz koji učesnici uče kako se kreiraju savremeni imerzivni projekti koristeći Unreal Engine, MetaHuman, motion capture i real-time tehnologije.

Foto: CentroidMotion