OTVORENE PRIJAVE ZA PROFESIONALCE U KREATIVNIM INDUSTRIJAMA
Otvorene su prijave za Creative Engine - edukativni multidisciplinarni program koji kroz praktične radionice povezuje savremene tehnologije, umetnost i imersivna iskustva, obrazujući novu generaciju kreativaca. Program će biti realizovan u periodu od januara do juna 2026. u centru kreativnih industrija i inovacija Ložionica, a učešće je omogućeno uz obaveznu prijavu, bez kotizacije.
Program je namenjen mladim profesionalcima do 35 godina iz različitih oblasti kreativnih industrija - od gejminga, dizajna zvuka i 3D animacije, preko digitalnih umetnosti i tehnologija koje spajaju stvarne i virtuelne svetove, do dramskih umetnosti i glumačkih veština za animiranje digitalnih likova kroz „motion capture“ tehnologiju.
Creative Engine je osmišljen kao praktičan program koji odgovara na promene u savremenoj produkciji - gde se događaji, performansi i narativi više ne odvijaju samo na sceni ili ekranu, već istovremeno u fizičkom prostoru, online i kroz digitalne svetove. Program realizuje Ložionica u partnerstvu sa Srpskom filmskom asocijacijom, međunarodnim partnerom Centroid Motion Capture iz Londona i ekspertskim partnerom - kreativnim habom Materriya, uz podršku British Council-a.
Creative Engine osnažuje mlade stručnjake pružajući im inovativna i praktična znanja istovremeno podržavajući misiju Ložionice – podrška razvoju kreativnih industrija u Srbiji i podsticanje interdisciplinarne kao i međunarodne saradnje, a u skladu sa savremenim globalnim trendovima.
U središtu programa biće realizovan rad na razvoju Digital Twin modela Vodotornja Ložionice – virtuelnog blizanca prostora, kroz koji učesnici uče kako se kreiraju savremeni imerzivni projekti koristeći Unreal Engine, MetaHuman, motion capture i real-time tehnologije.
Program kombinuje praktične radionice, mentorski rad i učešće na realnom projektu, a podeljen je na nekoliko modula. Trenutno su, do 27. decembra putem sajta lozionica.rs, otvorene prijave za:
Modul 0: Intro to Immersive & Hybrid Event Production Pipelines - Namenjen producentima, menadžerima i tim liderima koji žele da nauče kako se planiraju i vode imerzivni i hibridni projekti.
Modul 1: The MoCap-Ready Performance Techniques - Namenjen profesionalnim glumcima i studentima dramskih umetnosti koji žele da savladaju glumačke tehnike za rad sa motion capture tehnologijom i digitalnim likovima.
Prijave za Modul 2: Building Life-Like Characters with MetaHuman - namenjen 3D umetnicima i animatorima - biće otoren od 22. decembra do 21. januara 2026. putem sajtaložionica.rs
Projekat Creative Engine podržava British Council kroz WB-UK Fond za razvoj kreativnih veština koji podstiče partnerstva između zemalja Zapadnog Balkana i Velike Britanije. Ova inicijativa, kao deo Creative Economy programa British Council-a podržava kreativne industrije kao strateški ekonomski sektor sa transformativnim potencijalom, posebno usmeren na osnaživanje mladih, njihovih veština i zapošljivosti.
