Slušaj vest

Oni zahtevajui hitnu kontrolu uvoza mleka, uvođenje prelevmana i garantovan otkup domaće proizvodnje. Protesti su održani i u Bogatiću, u Mačvi, gde su se poljoprivrednici pridružili zahtevima kolega.

Prema navodima medija, saobraćaj na magistrali je i dalje u prekidu, dok mlekari u Bogatiću traže širu zabranu ili ograničenje uvoza mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i drugih prehrambenih proizvoda koji se, kako ističu, mogu proizvesti u Srbiji. Njihov cilj je, kako navode, stabilizacija tržišta i obezbeđivanje održivih cena za domaće proizvođače.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podsećaju da je država u prethodnom periodu sprovela niz mera za podršku stočarstvu i očuvanje domaće proizvodnje mleka, u uslovima poremećaja na regionalnom i evropskom tržištu.

Država, kako navode, isplaćuje premiju od 19 dinara po litru mleka predatog registrovanim mlekarama, kao i podsticaj od 55.000 dinara po grlu mlečne krave. Za obnavljanje stočnog fonda predviđen je podsticaj od 100.000 dinara po junici, uz dodatne investicione mere za izgradnju i opremanje farmi, nabavku opreme za mužu i hlađenje mleka, kao i subvencionisane kreditne linije.

Ministarstvo poručuje da ostaje otvoreno za dijalog sa proizvođačima i da će nastaviti da prati stanje na tržištu i prilagođava mere realnim uslovima, uz apel da se aktuelna situacija ne koristi u političke svrhe, već da se zajednički radi na očuvanju domaće proizvodnje i stabilnosti stočarskog sektora.