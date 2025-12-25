Slušaj vest

Premijer je na sastanku u Vladi Srbije, kojem su prisustvovali i ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, privrede Adrijana Mesarović i spoljne i unutrašnje trgovine Jagoda Lazarević, istakao da poremećaji na tržištima zemalja Evropske unije dovode i do nestabilnosti tržišta i pritisaka na domaće proizvođače, ali da će Vlada, u saradnji sa domaćim proizvođačima mleka i trgovinskim lancima, učiniti sve da se iznađu rešenja i spreči eskalacija tih problema.

On je zahvalio predstavnicima proizvođača mleka što su se odazvali pozivu za razgovor, rekavši da je dijalog jedini pravi put koji daje rezultate kojima će biti zadovoljne sve strane.

Foto: Slobodan Miljević

Premijer prof. dr Macut takođe je upozorio da se neće tolerisati bilo koja vrsta ugrožavanja domaće proizvodnje.

Predstavnici mlekara izneli su razloge zbog kojih su zabrinuti, posebno apostrofirajući carine koje su uvele Sjedinjene Američke Države evropskim proizvođačima sireva, imajući u vidu da su domaći mlekari uglavnom izvozno orijentisani.

Prema njihovim rečima, jedan od problema je i negativna kampanja koja se sprovodi uglavnom preko društvenih mreža da u Srbiji nema dovoljno krava i da mlečni proizvodi u prodavnicama nisu napravljeni od domaćeg mleka.

Foto: Slobodan Miljević

Resorni ministri saglasili su se sa premijerom da je dijalog put kojim se rešavaju problemi, pozdravili akcijsku prodaju proizvoda, uz sugestiju da takvih poteza u trgovinskim lancima treba da bude više.

Da bi se vratilo poverenje potrošača u domaće mleko i proizvode od mleka, istaknuto je na sastanku, potrebno je da se osnuje centralna laboratorija koja bi kontrolisala kvalitet mleka, da na rafovima prodavnica bude jasno istaknuto iz koje zemlje dolazi određeni proizvod, da se na državnim granicama sprovede opsežnija kontrola šverca tih proizvoda koji završavaju na pijacama i da se javnost kroz medijske kampanje informiše o kvalitetu domaće proizvodnje, a da se oni koji šire neistine, posebno na društvenim mrežama, procesuiraju.

Ministri su poručili učesnicima sastanka da ovo nije bio jedini susret i da će se ovakvi razgovori organizovati kada god se za to ukaže potreba.