Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić učestvovao je na sastanku sa predstavnicima udruženja proizvođača mleka iz različitih delova Srbije, na kojem je razgovarano o aktuelnoj situaciji u sektoru mlekarstva, uticaju globalnih tržišnih kretanja, kao i o neophodnim merama za očuvanje stabilnosti domaće proizvodnje.

Svi izneli svoje probleme

Tokom otvorenog i sadržajnog razgovora, proizvođači su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju, pre svega na nestabilnost otkupne cene mleka, odnose u lancu od proizvodnje do trgovine, kao i na potrebu za sistemskim uređenjem tržišta mleka u Srbiji. Već na samom početku organizatori su naglasili da je reč o radnom sastanku, a ne protestu, i da se neće dozvoliti pretvaranje skupa u političku binu. Istaknuto je da će svako imati priliku da iznese kritike i predloge, ali uz poštovanje domaćina i teme zbog koje su se svi okupili.

Viškovi mleka obaraju cenu

Ministar Glamočić je istakao da Srbija ne može biti izolovana od globalnih poremećaja na tržištu, posebno kada je reč o kretanjima u Evropskoj uniji, gde je u prethodnom periodu zabeležen značajan pad cena mleka i pojava viškova.

- Problemi u mlekarstvu više nisu samo lokalni. Kada se evropsko tržište poremeti, to se direktno preliva i na Srbiju. Cena mleka u pojedinim segmentima u Evropi drastično je pala, što otvara prostor za viškove i pritisak na naša tržišta. Ipak, Srbija je povećala proizvodnju, smanjila uvoz i u ovoj godini više izvozi nego što uvozi, ali je struktura tog izvoza takva da količinski plus ne znači uvek i finansijsku dobit, jer se uvoze proizvodi više dodate vrednosti“, naglasio je ministar.

Pad potrošnje mleka za 20 odsto

Ministar je izneo podatke i o ozbiljnom padu potrošnje mleka, koji je, kako je naveo,dostigao oko 20 odsto.

Istakao je da država nema mehanizme da administrativno određuje cene, ali da ima obavezu da okupi sve aktere – mlekare, trgovce i proizvođače – za istim stolom. Najavio je sastanke na nivou Vlade Srbije, uz učešće više resora, kako bi se razgovaralo o maržama, plasmanu i načinima da se ublaži udar koji preti celom sektoru.

Ministar je posebno istakao značaj redovne i blagovremene isplate podsticaja, naglasivši da će po prvi put u dugom periodu biti isplaćen kompletan budžet za subvencije, kao i da će proizvođači imati jasan i predvidiv kalendar isplata i javnih poziva.

Predstavnik udruženja iz Mačvanskog okruga Goran Vasić ukazao je da se problemi u mlekarstvu ponavljaju godinama i da tržište nikada nije u potpunosti uređeno.

Pritisak prvo padne na farmera

"Kada mleka ima – onda ga niko neće. Kada ga nema – svi ga traže. Proizvođači nemaju uvid u stvarne marže mlekara i trgovinskih lanaca, a pritisak na otkupnu cenu uvek prvi padne na farmera“, istakao je Vasić.

Poseban akcenat na sastanku stavljen je i na institucionalna pitanja. Predstavnici udruženja su u prisustvu ministra zatražili hitno rešavanje pitanja rukovodstva Uprave za veterinu, naglasivši da je reč o jednoj od ključnih institucija za stočarstvo, zdravlje životinja i bezbednost hrane. Ocenjeno je da je neophodno da na čelo Uprave za veterinu bude postavljena stručna i kompetentna osoba, sa jasnim autoritetom i razumevanjem problema na terenu.

Predstavnik Udruženja uzgajivača goveda centralne Srbije Milija Palamarević ukazao je da subvencije same po sebi nisu dovoljne ukoliko cena mleka nastavi da pada. Sličnu poruku uputio je i predstavnik proizvođača iz Vojvodine Nikola Todorović koji je istakao da su dosadašnje mere dale rezultate, ali da se zbog pada cena oseća zastoj u daljem razvoju.

"Niko nema magični štapić da reši problem preko noći, ali ako Ministarstvo, udruženja i proizvođači budu radili zajedno, možemo da pronađemo rešenje koje će sačuvati mlekarstvo“, poručio je Todorović.

Pojedini učesnici pokušali su, međutim, da skup iskoriste za lične i političke obračune. Njihovi istupi, obeleženi oštrom retorikom i direktnim napadima, u velikoj meri su odudarali od teme i izazvali nelagodu kod dela farmera koji su došli da razgovaraju o rešenjima, a ne o političkim poenima.

Kako sprečiti prosipanje mleka

Uprkos tome, ministar Glamočić je ostao u sali i nastavio da odgovara na pitanja,vraćajući razgovor na suštinu – kako sprečiti prosipanje mleka, kako očuvati proizvodnju i kako povećati konkurentnost domaćih gazdinstava u uslovima nestabilnog tržišta. Jasno je poručio da će oni koji žele da ostanu u proizvodnji morati da ulažu u produktivnost i kvalitet, ali i da država ima obavezu da obezbedi fer uslove i funkcionalan sistem.