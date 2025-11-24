Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić obišao je danas dva velika porodična gazdinstva u opštini Sečanj, porodicu Hecei u Busenju i gazdinstvo Nenada Markovića u Jarkovcu.

Poseta je organizovana radi razgovora sa poljoprivrednicima o aktuelnim izazovima u proizvodnji, merama podrške države i

planiranim ulaganjima u narednoj godini.

Porodično gazdinstvo Hecei u Busenju predaje 2.100 litara mleka dnevno i ima oko 220 grla krupne stoke. Porodica se decenijama bavi mlekarstvom i ratarstvom, a poslednjih godina značajno je uložila u modernizaciju proizvodnje, uključujući dva robota za mužu.

Domaćin je istakao da je time povećana proizvodnja mleka za 15–20 odsto i omogućeno da se porodični posao obavlja efikasnije, dodajući da se pet članova porodice svakodnevno brine o proizvodnji, uz 450 hektara zemlje u obradi.

Ministar Glamočić je naglasio da je ovo jedan od primera kako Srbija treba da izgleda, spoj ratarstva i stočarstva, tradicije i moderne tehnologije.

Foto: Shutterstock

Podsetio je da je država u poslednjih nekoliko godina značajno povećala ulaganja u poljoprivredu, pa je tako i u opštinu Sečanj samo 2024. godine stiglo 800 miliona dinara podsticaja, dok je tri godine ranije iznos bio svega 110 miliona.

Ministar Glamočić je poručio da budžet za poljoprivredu za narednu godinu iznosi skoro 150 milijardi dinara, od čega je 116 milijardi namenjeno direktnim podsticajima.

To je, kakom je naveo, više od 54 odsto svih subvencija koje država Srbija isplaćuje ukupno. Nema razvijene države bez jake poljoprivrede i zato nastavljamo da ulažemo u njen razvoj, istakao je ministar.

Ministar Glamočić je u Sečnju obišao i gazdinstvo Nenada Markovića u Jarkovcu, koji se bavi ratarstvom. Marković je ministru predstavio mehanizaciju nabavljenu uz podršku Ministarstva, uključujući traktor i žetelicu kupljene uz kamatno

subvencionisane kredite.

Naglasio je da, bez podrške države, proizvodnja koja je poslednjih godina pogođena sušom i klimatskim ekstremima ne bi mogla da opstane. Zbog suše je, kako je dodao, promenio strukturu setve, prelazeći na kulture otpornije na klimatske rizike kao što su šećerna repa i uljana repica. Posebno je istakao značaj podsticaja za gorivo, semena i mineralno đubrivo.

Ministar Glamočić je ponovio da će 2026. godine biti vraćena sredstva za nabavku robota i najsavremenije tehnike, jer je nedostatak radne snage jedan od najvećih izazova sa kojima se Srbija suočava.

Sve što država izdvaja za podsticaje moraće da bude uloženo u proizvodnju, mehanizaciju, opremu, repromaterijal. To je naš zajednički interes, da svaki dinar ode u jačanje proizvodnje, poručio je ministar.

On je naglasio i da će sredstva za razvoj sela biti udvostručena, sa šest na više od dvanaest milijardi dinara, kako bi se podstakla modernizacija i intenziviranje proizvodnje. Glamočić je istakao da je porodica kičma srpske poljoprivrede, dodajući da je bio impresioniran što se u oba domaćinstva poljoprivreda prenosi generacijama.

Saradnja države i poljoprivrednika ključna je za stabilnu i modernu proizvodnju. Ulaganja u mehanizaciju, robotizaciju, mlekarstvo i ratarstvo, kao i povećanje budžeta i podsticaja stvorili su osnovu da se poljoprivrednicima omogući sigurnija i predvidljivija proizvodnja u godinama koje dolaze, naveo je ministar.