Na tržištu vlada napetost nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države anektirati dansku teritoriju Grenland.

Akcije evropskih kompanija u sektoru odbrane kao što su Renk, Leonardo i Rajnmetal nastavile su da rastu, dok su deonice evropkih energetskih giganata BP, Šel i Ekvinor u padu zbog najave da će američke kompanije profitirati od nafte iz Venecuele nakon hapšenja predsednika južnoameričke zemlje Nikolasa Madura, prenosi CNBC.

U Evropi, pažnja je usmerena na nemačke fabričke porudžbine i francuske trgovinske podatke, kao i na nove podatke evrozone o nezaposlenosti, ekonomskom raspoloženju i proizvođačkoj inflaciji.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,31 odsto na 25.189,42 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,14 odsto na 8.222,80 poena, britanski FTSE 100 za 0,17 odsto na 10.030,70 poena, a moskovski MOEX za 0,77 odsto na 2.724,27 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi pala za 0,94 odsto na 48.996,08 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,34 odsto na 6.920,93 poena, dok je vrednost indeksa Nasdaq porasla za 0,16 odsto na 23.584,28 poena.

Evropski fjučersi gasa za februar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 27,5 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je porasla na 56,126 dolara, a cena nafte Brent na 60,072 dolara.

Cena zlata je pala na 4.432,29 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,1734 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,16766 dolara, što je za 0,03 odsto više nego na početku trgovine.