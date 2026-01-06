Slušaj vest

Cena nafte je u padu uz istovremeni porast cena zlata, dok investitori analiziraju preliminarne podatke o inflaciji u Francuskoj i čekaju izveštaj o nemačkoj inflaciji koji će biti objavljen u 14 časova.

Akcije evropskih kompanija iz sektora odbrane, kako i tehnoloških i rudarskih firmi, zabeležile su rast početkom nedelje, pošto su ulagači uglavnom stavili po strani rizike koji proizilaze iz hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Madura, prenosi CNBC.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,02 odsto na 24.856,63 poena, britanski FTSE 100 za 0,58 odsto na 10.057,15 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,27 odsto na 8.252,60 poena, a moskovski MOEX za 0,09 odsto na 2.754,57 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 1,23 odsto na 48.977,18 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,64 odsto na 6.902,05 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,69 odsto na 23.395,82 poena.

Američki indeksi su porasli nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao američke energetske kompanije da investiraju u Venecuelu, a indeks Dow Jones, koji obuhvata 30 kompanija, zabeležio je rekordnu vrednost na zatvaranju berzi u ponedeljak.

Evropski fjučersi gasa za februar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 27,8 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je pala na 57,891 dolar, a cena nafte Brent na 61,415 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.463,25 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,1122 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,17363 dolara, što je za 0,13 odsto više nego na početku trgovine.