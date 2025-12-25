Slušaj vest

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na jučerašnjem zatvaranju berzi porasla za 0,6 odsto na 48.731,16 poena, a vrednost indeksa S&P 500 za 0,32 odsto na 6.932,05 poena, što u oba pomenuta slučaja predstavlja rekordne vrednosti.

Američka privreda je u trećem kvartalu 2025. porasla znatno iznad očekivanja, za 4,3 odsto međugodišnje, a najnoviji podaci su ukazali i na snažnu potrošnju američkih domaćinstava, što je ublažilo zabrinutost da će carinski sukob koji je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp negativno uticati na potrošnju ili pokrenuti skok inflacije, prenosi CNBC.

Evropski fjučersi gasa za januar su se juče na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 27,8 evra za megavat-sat.

Prema podacima sa zatvaranja tržišta, cena sirove nafte je porasla na 58,403 dolara, a cena nafte Brent na 62,264 dolara.

Cena zlata je pala na 4.480,84 dolara za uncu, a cena pšenice na 5,2246 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex je na jučerašnjem zatvaranju trgovine iznosila 1,17815 dolara.