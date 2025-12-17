Slušaj vest

Investitori prate najnovije podatke o inflaciji u Velikoj Britaniji, kao i rezultate ankete Instituta Ifo o poslovnom raspoloženju u Nemačkoj.

Tokom dana očekuje se i objava konačnih podataka o inflaciji u evrozoni za novembar, kao i kvartalnih podataka o rastu plata u zoni evra. Evropska centralna banka i Banka Engleske sutra će saopštiti odluke o monetarnoj politici, pri čemu se procenjuje da će ECB zadržati kamatne stope, dok se od BoE očekuje smanjenje kamata za 25 baznih poena.

Na tržištima kapitala, frankfurtski DAX je porastao za 0,32 odsto, pariški CAC 40 za 0,13 odsto, dok je londonski FTSE 100 zabeležio jači skok od 0,93 odsto. Nasuprot tome, moskovski MOEX je u blagom padu.

Američki fjučersi ukazuju na mešovito otvaranje berzi u SAD, uz pad indeksa Dow Jones i S&P 500, dok Nasdaq beleži blagi rast.

Na robnim tržištima, cena sirove nafte i nafte Brent je u plusu, dok je zlato ojačalo, a pšenica pojeftinila. Na valutnom tržištu evro slabi u odnosu na dolar, čime se dodatno pojačava oprez investitora pred važne monetarne odluke.