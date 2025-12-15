Slušaj vest

Evropski berzanski indeksi započeli su novu sedmicu uglavnom u rastu, dok se cena zlata zadržava nadomak istorijskog maksimuma zabeleženog u oktobru. Investitori danas analiziraju podatke o nemačkim veleprodajnim cenama, kao i informacije o industrijskoj proizvodnji u evrozoni.

Pažnja tržišta ove nedelje biće usmerena na odluke centralnih banaka - Banke Engleske i Evropske centralne banke, koje će biti saopštene u četvrtak, 18. decembra. Očekuje se da će Banka Engleske smanjiti kamatne stope za 25 baznih poena, dok bi ECB trebalo da zadrži postojeći nivo kamata, prenosi CNBC.

Na evropskim berzama, frankfurtski DAX je oko 9.30 sati porastao za 0,24 odsto na 24.268,56 poena, pariški CAC 40 ojačao je 0,45 odsto na 8.103,01 poen, dok je londonski FTSE 100 uvećan za 0,51 odsto i iznosio 9.698,10 poena. Istovremeno, moskovski indeks MOEX zabeležio je pad od 0,56 odsto na 2.723,94 poena.

Na Volstritu su fjučersi ukazivali na pad - Dow Jones je bio niži za 0,51 odsto, S&P 500 za 1,07 odsto, a Nasdaq za 1,69 odsto uoči današnjeg otvaranja berzi.

Na robnim tržištima, januarski fjučersi gasa na TTF berzi trgovani su po ceni od 28,05 evra za megavat-sat. Cena sirove nafte porasla je na 57,55 dolara po barelu, dok je Brent dostigao 61,52 dolara. Zlato je poskupelo na 4.343,53 dolara za uncu, dok je cena pšenice pala na 5,27 dolara za bušel.

Na valutnom tržištu, evro je blago oslabio prema dolaru i trgovao se po kursu od 1,17319 dolara, što je pad od 0,07 odsto.