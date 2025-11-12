Slušaj vest

Američka savezna vlada mogla bi ponovo da počne sa radom do kraja ove nedelje, nakon što je Senat u ponedeljak uveče usvojio zakon o finansiranju, koji je sada prosleđen Predstavničkom domu na konačno glasanje.

Na evropskim tržištima vlada optimizam — panevropski indeks STOXX 600 porastao je u sredu za 0,6 odsto, dok su gotovo sve glavne berze i sektori u pozitivnoj zoni.

U Londonu je FTSE 100 porastao za 0,2 odsto i nastavlja da se kreće blizu istorijskog maksimuma. Nemački DAX je ojačao za 1 odsto, francuski CAC 40 za 0,7 odsto, dok je italijanski FTSE MIB skočio 0,9 odsto, nadmašivši nivo iz 2007. godine i dostigavši najvišu vrednost zatvaranja od 2001.

U energetskom sektoru, akcije britanske kompanije SSE skočile su čak 12,7 odsto nakon što je saopštila da pokreće emisiju akcija vrednu dve milijarde funti (oko 2,6 milijardi dolara) radi finansiranja petogodišnjeg investicionog plana vrednog 33 milijarde funti za modernizaciju elektroenergetske mreže u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kompanija je za prvo polugodište prijavila operativnu dobit od 655 miliona funti, nešto ispod očekivanja analitičara (684 miliona).

Nemački energetski gigant RWE zabeležio je rast akcija od skoro 4 odsto, nakon što je objavio da je ostvario dobit pre oporezivanja od 2,71 milijardu evra, dok je EBITDA u prvih devet meseci godine iznosila 3,48 milijardi evra, više od očekivanih 3,14 milijardi.

Tehnološki sektor beleži mešovite rezultate. Infineon Technologies, nemački proizvođač čipova, zabeležio je skroman rast od 0,3 odsto nakon što je objavio da su godišnji prihodi iznosili 14,6 milijardi evra, što je pad od 2 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali u skladu s prognozama tržišta.

U toku dana očekuju se i izveštaji velikih evropskih kompanija, među kojima su E.ON, Experian, Alcon, Bayer, Swiss Life, Poste Italiane i ABN Amro.

Na azijskim tržištima, SoftBank Group zabeležio je pad akcija od čak 10 odsto, nakon što je kompanija objavila da je u oktobru prodala ceo svoj udeo u američkom čip gigantu Nvidia za 5,83 milijarde dolara, kao i deo akcija T-Mobilea, čime je ukupno prikupila 9,17 milijardi dolara.

Na Wall Streetu su fjučersi u utorak uveče bili gotovo nepromenjeni, nakon dana u kojem su investitori prodavali akcije tehnoloških kompanija, uključujući Nvidiju, dok su defanzivni sektori beležili rast.

Iako se i dalje govori o mogućem „mehuru“ na tržištu akcija, analitičari primećuju da investitori postaju selektivniji — pažljivo biraju koje tehnološke gigante vide kao pobednike u trci za veštačku inteligenciju.