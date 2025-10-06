Slušaj vest

Ovih dana svet svedoči još jednoj burnoj nedelji na globalnoj sceni. Dugotrajni konflikti na Bliskom istoku i u Ukrajini i dalje traju, dok napetost ne jenjava ni u drugim delovima sveta. Protesti koji se šire čak do Južne Amerike drže svet na ivici neizvesnosti, a tržišta prate isti haotični ritam. Trgovinske tenzije koje proizlaze iz političkih događaja stavljaju investitore pred svakodnevne izazove, podstičući ih da traže sigurne i profitabilne opcije. U ovakvim vremenima, nekoliko kompanija se izdvaja kao pravi izbor za stabilno ulaganje – a Amazon je svakako među njima! Njegova snaga, globalna mreža i tehnološka dominacija čine ga sigurnim utočištem i perspektivnim izborom za budući rast. Pogledajte trenutna kretanja cena na tržištu akcija.

Dok države nastoje da grade nezavisne lance snabdevanja, Amazon već ima izgrađenu mrežu logistike i infrastrukture koja mu daje ogromnu prednost. Sve veća potreba kompanija za digitalizacijom i e- commerce rešenjima direktno znači rast potražnje za Amazonovim uslugama. U tom smislu govore i činjenice o Amazonovim dosadašnjim rezultatima na osnovu kojih se takođe mogu predvideti I dalje

kretanja cene akcije ove kompanije. U odnosu na prethodnih godinu dana cena akcije Amazona porasla je za skoro 20%, a u odnosu na prethodnih šest meseci taj rast je skoro 13%! U septembru mesecu taj rast je malo stagnirao ali rast u prethodnim danima sugeriše da je septembar bio samo zatišje pred buru I da se kompanija sprema za veliki skok I rast! Svaki novi izazov na globalnom planu otvara dodatni prostor za Amazonov rast i povećanje vrednosti akcija. Zato je sada pravi trenutak da se uloži u Amazon, jer globalne okolnosti koje se ovih dana događaju kao posledicu će imati rekordni rast cene akcije kompanije. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

I za investitore u Srbiji Amazon je danas jedna od najzanimljivijih prilika za ulaganje, a i sami građani naše zemlje utiču na kretanje cene akcije ove kompanije. Amazon platforma izuzetno je popularna kod našeg stanovništva već dugo godina a svakom online kupovinom preko ove platforme sami kupci utiču na rast kompanije a time I na povećanje cene akcije. Kako je kupovina proizvoda preko Amazona u

konstantnom porastu u našoj zemlji i regionu, stiče se utisak da preko Amazona zaista možete sami postati krojači svoje sudbine. S druge strane, uz moderne investicione platforme, građani Srbije mogu jednostavno pratiti i ulagati u Amazon akcije, pretvarajući svakodnevnu online kupovinu u priliku za profit. Ovo je jedinstvena šansa da postanete deo globalnog tržišta i istovremeno oblikujete svoju finansijsku budućnost. Otvorite besplatan demo nalog i započnite s trgovanjem.

Globalna neizvesnost i rastuće geopolitičke tenzije čine Amazon jednim od najsigurnijih i najperspektivnijih izbora za ulaganje. Sada imate priliku da svoj deo ove globalne priče učinite stvarnom – pratite tržište, investirajte pametno i pretvorite svaku online kupovinu u korak ka finansijskoj nezavisnosti. Investiranjem u Amazon, postajete deo globalne ekonomije i učestvujete u rastu kompanije koja oblikuje budućnost e-commerce i cloud tehnologija. Svaka odluka da ulažete sada može vam doneti višestruke koristi u budućnosti, jer Amazon stalno inovira i širi svoje poslovanje. Ne samo da štitite svoj kapital u nesigurnim vremenima, već i otvarate vrata za, kako dugoročne, tako i kratkoročne profite. Ne čekajte da prilike prođu – otvorite besplatan demo nalog danas, upoznajte sve mogućnostitrgovanja i započnite svoj put ka rastu i profitu sa Amazon akcijama!

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.