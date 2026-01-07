Slušaj vest

U kablarskim selima prava je zimska i praznična čarolija. Sneg je obeleo livade i pašnjake, a iz sušara se širi miris pršute i slanine. Porodica Starčević već je otvorila sezonu u svojoj sušari i spremno dočekuje Božić i pravoslavnu Novu godinu.

- Niske temperature i čist planinski vazduh idealni su za sušenje mesa, baš onako kako su to radili naši stari. Sačekali smo prvi ozbiljniji sneg pred Božić i, kao nekada naši stari, došli u sušaru da proverimo kakvo je stanje sa pršutom i slaninom, i da li je mraz doprineo sušenju ovogodišnjeg mesa. Za Božić mora da bude bogato, božićna trpeza se u našem domu uvek ukrašava pršutom, to je tradicija, kaže za RINU domaćin Mirko Starčević.

Za ovu porodicu zavičajno mesto je vrednost koja se čuva i prenosi s kolena na koleno.

- Trudimo se da i našoj deci prenesemo stare običaje i veštinu tradicionalnog sušenja mesa. Važno nam je da što više vremena provode u selu, ovo je naša dedovina i očevina i ovde tradicija mora da se nastavi, dodaje Starčević.

Mraz, dim i bukovo drvo sa kablarskih visova daju mesu onaj prepoznatljiv ukus po kome se poznaju pravi domaćini zapadne Srbije.

- Sve je od domaćih tovljenika. Ove manje pršute su već gotovo suve, a i slanina je spremna za konzumaciju. Za porodicu i decu čuvamo ono najbolje kod našeg suvog mesa nema ničega lošeg, priča Mirko sa osmehom.

I danas, dok sneg prekriva tarabe na Kablaru, sušara porodice Starčević ostaje otvorena za familiju i prijatelje, kao mesto okupljanja, razgovora i praznične radosti, jer se u ovoj porodici Božić dočekuje osim za trpezom, već i otvorenim srcem koje prima i daruje ljubav.