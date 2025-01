Nakon sinoćne posne pripreme da se dočeka Bogomladenac, odnosno rođenje Isusa Hrista, danas pravoslavni vernici slave Božić. Praznik je nezamisliv bez pečenja na stolu kojim bi trebalo da se počaste položajnik i ukućani. Koliko je, zapravo, domaćine koštala praznična gozba? – Srećan Badnji dan i sutrašnji Božić. Bog ti pomogao, da si živ i zdrav. Neka je sa srećom i naš badnjak, da ga stavimo pored slame, da bude tu do večeras - domaćin pozdravlja sina koji donosi badnjak. A do večeri kada se, po običajima, badnjak unosi u kuću, tokom celog Badnjeg dana od ranog jutra, priprema se božićna pečenica za bogatu prazničnu trpezu.

– Uvek se tu prikupimo da se to ispeče i pripremi za sutrašnji dan. Tu smo svi, da malo zamezimo za posnom trpezom, popije se malo rakija vruća, hladna, malo vince - kazao je domaćin Dejan Milanović.

Ukoliko se pečenje kupuje na kilogram u pečenjari, cene se kreću od 2.200 do 2.500 dinara za prasetinu i 3.000 dinara za jagnjeće pečenje.

– U Srbiji globalno ne znam baš koliko ima para, ali što se tiče Božićne trpeze svi se prištede i snađu se ljudi da naprave, svako kako može obeleži praznik. Što se kaže, da sede ljudi kući u zdravlju i veselju. To je najbitnije, zdravlje i sreća. I omladina, ova deca, da njih slušamo i za njima da idemo i to je to - kaže Milanović.