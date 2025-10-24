Prema sudskim dokumentima, neki radnici - uglavnom iz Kine - morali su da žive i spavaju u fabrikama kako bi proizvodnja neprekidno trajala. Istražitelji su takođe otkrili da su sigurnosni uređaji sa mašina uklanjani, a zaposleni su radili bez važećih radnih dozvola. Tužioci navode da je pritisak na održavanje visokih profitnih marži doveo do toga da ovi prekršaji postanu sistemski problem u luksuznoj industriji.