Prema sudskim dokumentima, neki radnici - uglavnom iz Kine - morali su da žive i spavaju u fabrikama kako bi proizvodnja neprekidno trajala. Istražitelji su takođe otkrili da su sigurnosni uređaji sa mašina uklanjani, a zaposleni su radili bez važećih radnih dozvola. Tužioci navode da je pritisak na održavanje visokih profitnih marži doveo do toga da ovi prekršaji postanu sistemski problem u luksuznoj industriji.

Sudije u Milanu zbog toga su Dior i Armani stavile pod jednogodišnju sudsku upravu, iako kompanije mogu da nastave sa radom. Dok Dior tvrdi da je unapredio svoj lanac snabdevanja, a Armani da u potpunosti sarađuje sa vlastima, slučaj otkriva dublju istinu – da oznaka „Made in Italy“ ne garantuje uvek etički luksuz, prenosi Bankar.

Biznis Kurir/Telegraf.rs

