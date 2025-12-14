ALTA Grupa je i ove godine okupila zaposlene, partnere i prijatelje kompanije na korporativnoj proslavi kojom je obeležen kraj još jedne izuzetno uspešne poslovne godine. Proslava je bila prilika da se grupacija zahvali svima koji su doprineli njenom rastu, dodatnom pozicioniranju na tržištu i regionalnom širenju. Događaj je okupio veliki broj gostiju koji su uživali u prijatnom ambijentu i dobroj energiji. Za nezaboravnu atmosferu pobrinule su se najpoznatije regionalne muzičke zvezde Svetlana Ražnatović i Dragana Mirković, koje su svojim vrhunskim nastupima pretvorile proslavu u pravi spektakl.

ALTA Grupa danas broji više od 1.000 zaposlenih i ponosna je na tim koji stoji iza svih ostvarenih rezultata. Nagrađeni su najuspešniji pojedinci, uz poruku da su timski rad, inovativnost i posvećenost klijentima temelj uspeha.

Grupacija je apsolutni lider u oblasti platnog prometa, a strateški fokus ostaje na inovacijama, digitalnim rešenjima i regionalnom širenju.