Slušaj vest

"Prazan" prostor na vrhu frižidera se čini kao idealno mesto za dodano skladište ili policu za stvari "na dohvat ruke" u kuhinju, ali, kako ističu stručnjaci, na ovaj način bespotrebno bacate mnogo novca!

Naime, frizižider je danas neizostavan deo svake kuhinje, a njegov gornji deo je idealno mesto za odlaganje stvari — policu za papirne ubruse, sredstva za čišćenje, za posude sa voćem ili hranu — ali stručnjaci ističu da je ovo loša praksa, jer se na taj način ometa ventilacija uređaja, zbog čega frižider mora više da radi kako bi održao temperaturu, što se na kraju direktno odražava na kućni budžet.

- Bacate gomilu novca ako stalno držite predmete na vrhu frižidera. Zvuči neverovatno, ali je tako. Svi koristimo gornju površinu frižidera kao skladište, ali to je greška koja može skupo da vas košta - navodi se u snimku koji je podeljen na Instagram stranici "reset_energia".

Račun za struju veći i do 15 odsto

Motor frižidera tokom rada proizvodi toplotu. Ako na vrh stavljate stvari, blokirate prirodnu ventilaciju. Upravo zato ne bi trebalo da odlažete razne kuhinjske sitnice na gornju stranu frižidera.

- U praksi, te tegle, lekovi i sve što držite gore mogu da vam povećaju račun za struju i do 15 odsto. Ne samo to: toplota koja se zadržava može i da ošteti ono što ste stavili na vrh, naročito ako je u pitanju hrana ili lekovi - dodaje stručnjak.

Još malih trikova za smanjenje računa

Postoje kućni aparati koji su stalno u stanju pripravnosti, poput televizora, dekodera, modema i konzola. Isto važi i za mikrotalasne pećnice, aparate za kafu i uopšte uređaje koji imaju displej. Pojedinačna potrošnja je mala, ali se na kraju meseca i godine i te kako oseti.

Hrana ne služi samo da nas održi u životu, već i da u njemu uživamo Foto: Shutterstock

Kako to rešiti?

Pokušajte da ih povežete na isti produžni kabl i na kraju dana ga isključite ili izvadite iz utičnice.

Iako je razlika na mesečnom nivou mala, na godišnjem čak i 5 evra uštede mesečno znači 60 evra manje godišnje.