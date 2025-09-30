Trošak na godišnjem nivou je simboličan, ali možete da prođete još jeftinije

Tema je ponovo privukla pažnju nakon što je na TikTok-u postala viralna scena iz serije Extreme Cheapskates (2011–2014), u kojoj jedan od protagonista tvrdi da je uklonio sijalicu iz frižidera i tako uštedeo oko 35 evra godišnje.

Iako njegov način života – uključujući i tuširanje u odeći kako bi „uštedio na veš mašini“ – deluje ekstremno, postavlja se pitanje: Da li je stvarno vredno živeti u mraku svaki put kada otvorite frižider, samo zbog nekoliko centi uštede?

Čemu služi sijalica u frižideru?

Funkcija sijalice u frižideru je jednostavna– osvetljava unutrašnjost kada se vrata otvore, olakšavajući pronalaženje hrane, posebno u slabije osvetljenoj kuhinji ili noću. Ne utiče ni na čuvanje namirnica, ni na hlađenje aparata.

Sijalica u fržideru ima samo jednu funkciju Foto: Profimedia

Ako se sijalica pregori ili se ukloni, frižider će i dalje normalno raditi, jedini problem je loša vidljivost.

Koliko zapravo troši sijalica u frižideru?

Tradicionalni frižideri su koristili sijalice sa žarnom niti od 15 do 40 W. Danas većina aparata koristi LED sijalice od 1 do 3 W, što je ogromna razlika.

Važno je i to da sijalica svetli samo dok su vrata otvorena – prosečno 10–15 minuta dnevno. Godišnja potrošnja sijalice od 25 W retko prelazi 2,5 kWh, dok LED sijalice troše manje od 0,2 kWh godišnje.

U praksi, to znači da tradicionalna sijalica godišnje košta oko 4.700 - 5.800 dinara dok LED troši samo nekoliko centi. Dakle, tvrdnja o uštedi od desetina evra je preuveličana – možda je u pitanju stari frižider sa žarnom niti koji zaista troši više. Tako sijalica u frižideru predstavlja praktično simboličan trošak.

Foto: Profimedia

Gde zaista vredi uštedeti?

Pravi mali potrošači energije su televizori, dekoderi, modemi i ruteri ostavljeni u standby režimu, koji mogu činiti i do 10 odsto računa za struju. Punjači priključeni u utičnicu troše energiju čak i kad nisu povezani sa uređajem, fenomen poznat kao „vampirska potrošnja“. Tu spadaju i svetla standby režima mikrotalasnih, stereo uređaja, digitalni satovi i tajmeri stalno priključenih aparata.

Individualno, ovi mikrotroškovi su mali – često ispod 1 kWh godišnje – ali zajedno u modernom domaćinstvu mogu dostići desetine evra, što je znatno više od uštede uklanjanjem sijalice iz frižidera.

Na kraju, ako želite da smanjite račun za struju – fokusirajte se na sveukupnu potrošnju. Isključivanje uređaja iz struje, korišćenje produžnih kablova sa prekidačem, zamena klasičnih sijalica LED sijalicama visoke efikasnosti, isključivanje punjača kad se ne koriste i podešavanje tajmera za rutere i modeme donose stvarnu i stalnu uštedu.