Na poljoprivrednom gazdinstvu Gordane Glišić iz sela Šume, u opštini Topola, i ovog decembra tražila se jagoda više, zrela, sočna i intenzivno crvene boje. Uprkos zimskom periodu, kupci su i dalje imali priliku da uživaju u svežim plodovima zahvaljujući pažljivoj proizvodnji u plastenicima.

Jagode se gaje na površini od oko pola hektara, a čim su se pojavili prvi jutarnji mrazevi, zasadi su dodatno zaštićeni kako bi, ukoliko temperature ne padnu previše, plodovi bili dostupni i tokom novogodišnjih praznika.

Iako je godina bila izrazito sušna, Gordana ističe da su vremenski uslovi ipak pogodovali proizvodnji. Zadovoljna je i prinosom i kvalitetom jagoda, što potvrđuju i njeni dugogodišnji kupci.

- Rezultate smo postigli zahvaljujući neprekidnom zalivanju tokom dva meseca - kaže Gordana, dodajući da bez arteškog bunara koji su izgradili to ne bi bilo moguće.

Pre realizacije ove investicije, porodica Glišić koristila je vodu iz reke, koju su dovozili do zasada, što je zahtevalo mnogo više vremena i truda.

Dve decenije iskustva u proizvodnji

Porodica Glišić se uzgojem jagoda bavi već punih dvadeset godina. Iako su se susretali sa brojnim izazovima, nikada nisu razmišljali o odustajanju, jer su u ovom poslu videli svoju budućnost.

U početku su jagode uzgajali na otvorenom, na nekoliko hektara, ali su vremenom procenili da je plastenička proizvodnja isplativija. Tako su počeli da podižu plastenike i uvedu sistem navodnjavanja „kap po kap“.

Na bankovima prekrivenim folijom posađene su sadnice sorte kleri, poznate po ranom sazrevanju, otpornosti na bolesti, dugoj postojanosti nakon branja i prepoznatljivom mirisu. Pored nje, uzgaja se i sorta džoli, koja daje krupne, ujednačene plodove i širi intenzivan miris nakon berbe.

Gordana naglašava da mlade sadnice zahtevaju rastresito zemljište obogaćeno stajnjakom. Sade se isključivo one sa snažnim korenom, koji mora biti pravilno raspoređen kako bi se biljke brzo primile.

- Kako od sadnje zavisi ceo zasad, taj posao poveravam samo iskusnim sadačima. Bilo je perioda kada sam jagode sadila isključivo sama - priča ona.

Iako u sezoni angažuje dodatnu radnu snagu, Gordana je stalno prisutna u zasadu. Posla u jagodnjaku ima tokom cele godine, od obrade međurednog prostora i nege biljaka, do navodnjavanja i uklanjanja grančica koje su završile sa rađanjem.

Od jagode do zimnice za izvoz

Plodovi dobijeni na ovaj način izuzetno su slatki i sočni, pa se kupci često vraćaju. Jagode su podjednako tražene i u drugoj polovini godine, nakon šišanja sadnica i nove berbe.

Posebno su omiljene među decom, koja često požele i da upoznaju domaćicu kada saznaju ko stoji iza proizvodnje. Tokom sezone, deo roda Gordana obavezno prerađuje u domaću zimnicu.

- Džemove, slatka i sokove pripremam na smederevcu, bez ikakvih aditiva. Za dva litra soka potrebno mi je čak tri kilograma jagoda - objašnjava ona.

Ovi proizvodi, zajedno sa slanom zimnicom, pronalaze put i do tržišta Nemačke i Francuske.

Gordana ima poseban odnos prema zemlji, koju, kako kaže, voli „kao svoje oko“. Taj odnos gradila je još od detinjstva u rodnom Kolubrskom Leskovcu, nedaleko od Stepojevca.

Radne navike i odgovornost nasledila je od oca, dok ju je deda naučio kako se voli ono što se radi. Zato je zemlja i danas, uz porodicu i bliske ljude, njen najveći oslonac i smisao života.