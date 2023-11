OVO DUGME NA BOJLERU ZNATNO SMANJUJE RAČUN ZA STRUJU: Evo kako da zauzdate najveće potrošače i drastično smanjite račun za struju

Kućni budžet u velikoj meri možete da sačuvate ako izbegnete rasipanje struje i njeno neracionalno korišćenje. Nekada svojim lošim navikama doprinosimo da nam iz novčanika ode i po nekoliko stotina dinara na bespotrebno veliki račun za potrošenu struju.

Ministarstvo rudarstva i energetike i projekat „Bolja energija“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) predlažu nekoliko načina uz koje ćete moći da ostvarite značajne uštede i možda već od sledećeg meseca poboljšate stanje na vašem računu:

1. Obične sijalice traju 1.000 sati, a štedljive 10 puta duže - Kada god je moguće, u toku dana, koristite dnevno osvetljenje, gasite sve sijalice u stanu kada vam nisu neophodne i obavezno ih zamenite LED sijalicama.

2. Kuvanjem u ekspres loncu vreme kuvanja i potrošnja energije se smanjuju dva do tri puta - Hrana bi trebalo da se priprema u poklopljenim sudovima, čime se štedi 20 odsto energije, a ukoliko isključimo ringlu nekoliko minuta pre nego što je obrok gotov, uštedećemo bar još 10 procenata struje.

3. Očistite bojler od kamenca i račun za struju biće vam niži za 30 odsto - Bojleri troše oko 20 odsto ukupne energije ili oko osam procenata energije u domaćinstvima. Najbolje je da pored redovnog čišćenja, termostat držite uvek na maksimalnih 60 stepeni.

4. Isključite sve uređaje u stanu koje u tom trenutku ne koristite - Potrošnja uređaja u stendbaj režimu može da dostigne i do šest odsto ukupne potrošnje u domaćinstvu.

5. Račun za struju biće niži ukoliko mašinu za pranje i sušenje veša uključujete isključivo noću - Električna energije je u vreme niže tarife četiri puta jeftinija, bubanj uvek treba da bude pun veša a to je jeftinije nego da dva puta pustite mašinu do pola napunjenu. Prilikom kupovine vodite računa o energetskom razredu, pošto to može da vam uštedi i do 50 odsto struje.

6. Pre grejne sezone proverite sistem grejanja - Nedostaci sistema dovode do neracionalne potrošnje. Temperaturu u prostorijama bi trebalo održavati na 20 stepeni danju i 18 tokom noći, a važno je i redovno menjati filtere na grejnim uređajima. Nepotrebnim pregrejavanjem troši se do sedam odsto više energije.

7. Uradite izolaciju prostora - Vrata i prozori koji ne dihtuju odnose veliku količinu energije. Možete i da postavite reflektujuću aluminijumsku foliju na vrata i prozore ili iza radijatora, kako biste usmerili toplotu ka prostoriji.

