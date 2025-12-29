Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će do novembra 2026. biti završena brza saobraćajnica od skretanja sa autoputa Beograd - Niš ka Požarevcu do Golupca i da će od Beograda do Golupca moći da se stigne za samo sat i 15 minuta i da će posle biti nastavljena gradnja Dunavskog koridora ka Brzoj Palanci.

- Tako da za manje od godinu dana, od Beograda do Golupca stizaće se za sat i 15 minuta. Do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, ja mislim da su to velike vesti za naše građane - rekao je Vučić. On je danas obišao radove na mostu kolokvijalno nazvanom "Preko Jaruge" koji se nalazi na 65. kilometru, a koji se sastoji od dva paralelna mosta dužine 138 metara.

Zbog konfiguracije terena, stubovi mosta su promenljive visine, od 11 do 21 metra, fundirani na šipovima dužine 18 metara. Radovi u konstruktivnom smislu su završeni, a u toku su radovi na izradi ivičnjaka, pešačkih staza i hidroizolaciji.

Podaci o saobraćajnici

Brza saobraćajnica Požarevac - Veliko Gradište - Golubac dugačka je 67,94 km. U februaru 2025. godine pušteno je u saobraćaj 21 km na prvoj deonici - od mosta preko reke Jezava na drugom kilometru od naplatne stanice ''Požarevac'' do kraja obilaznice oko Požarevca, kao i 10,85 km na trećoj deonici - od početka obilaznice oko Velikog Gradišta do mesta Ponikve, što ukupno iznosi 31,85 km brze saobraćajnice.

U toku su radovi na izgradnji preostalog dela trase u dužini od oko 36 km. Na brzoj saobraćajnici gradi se 62 objekta, šest petlji i 16 kružnih raskrsnica. Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km/h. Most ''Preko Jaruge'' sastoji se od dva paralelna mosta ukupne dužine 138 metara.

Izvođač radova je kineska kompanija ''China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. of Shandong Hi-Speed Group Co''.

Šta povezuje

Izgradnjom Dunavskog koridora povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golupca na 1 sat i 20 minuta.

Ovo je projekat od velike važnosti za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti saobraćajne infrastrukture i od bitnog je uticaja na razvoj i unapređenje ekonomskih i privrednih oblasti, kako Srbije kao celine, tako i razvoj lokalnih sredina sa unapređenim potencijalima cele Istočne Srbije.

- Izgradnjom Dunavskog koridora gradimo više od saobraćajnice, time donosimo novi život Srbiji! Svaki kilometar znači razvoj, sigurnost i bolju budućnost. Nastavljamo da spajamo gradove, regione i ljude, sve za snažniju i bolju Srbiju - objavio je ranije predsednik Srbije "budućnost Srbije".

- Stotinama puta smo sanjali snove kako da podižemo Srbiju, kako da podižemo i Braničevski okrug i čitav istok naše zemlje, a danas pokazujemo da je snove moguće ostvariti - poručio je predsednik Vučić u februaru na otvaranju prvih 32 kilometra.

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se početkom 2026. godine.

Savremeni put, projektovan za brzinu od 100 kilometara na čas, omogućio je bržu, bezbedniju i udobniju vožnju, kao i efikasniji prevoz robe i usluga.