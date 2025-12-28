Slušaj vest

Starosna granica za odlazak u penziju treba da se poveže sa godinama uplaćivanja doprinosa, izjavio je šef kabineta nemačkog kancelara Torsten Fraj.

- Mora neosporno doći do individualizacije starosne granice za penziju. To je zapravo opštepoznata istina. Ne mogu svi da rade jednako dugo - rekao je on za Redakcijsku mrežu Nemačka (RND).

Koliko dugo neko može da obavlja svoje posao zavisi od samog zanimanja.

- Postoje zanimanja u kojima ljudi fizički ili psihički ranije dostignu granicu posle koje je dalji rad teško moguć. Takođe, mora da postoji razlika u tome sa koliko godina je neko započeo radni vek - dodao je Fraj.

Foto: Profimedia

Fraj je naglasio da sadašnji penzioni sistem više ne može da funkcioniše.

- Šezdesetih godina prošlog veka ljudi su u proseku primali penziju oko 10 godina, a oko šest zaposlenih je uplaćivalo doprinose za jednog penzionera - dodao je.

Danas ljudi u proseku primaju penziju najmanje 20 godina, a na jednog penzionera dolaze samo još dva zaposlena.

Tu je država na potezu i mora da reaguje, u suprotnom će doprinosi za socijalno osiguranje u narednim godinama porasti sa sadašnjih nešto manje od 42 na preko 48 odsto.

- Socijalni izdaci rastu brže od ekonomske snage. Ovaj razvoj je suprotan društvenoj koheziji - naglasio je.

On je podsetio je da penziona komisija do leta treba da razmisli kako penzioni sistem u budućnosti treba da izgleda.