Određenom broju penzionera u BiH, korisnicima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ostalo je još nekoliko dana da ispune svoje obaveze kako im isplata penzije ne bi bila obustavljena.

Potvrdu o životu možete preuzeti u odeljku Dokumenti na zvaničnoj veb stranici www.fzmiopio.ba, navodi se u saopštenju zavoda.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje upozorio je sredinom novembra da su svi penzioneri Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa prebivalištem van Federacije BiH dužni da dostave potvrdu o životu do kraja godine. Naglasili su da se obrazac može preuzeti sa veb stranice Zavoda i da popunjen i overen obrazac treba poslati poštom (original) na adresu nadležne službe Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Dubrovačka b. b. 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo) do kraja kalendarske godine.

– Potvrdu o životu overava: nosilac penzionog osiguranja u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini; opština prebivališta korisnika penzije; javni beležnik; diplomatsko predstavništvo Bosne i Hercegovine i dom za penzionere ili bolnica (ako je penzioner tamo smešten) – naglasio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dodali su da će se potvrde o životu koje su neoverene, nepotpune ili overene od strane neke druge institucije (banke, udruženja penzionera, pojedinci itd.) smatrati netačnim i nevažećim i neće biti prihvaćene kao važeće.

Naglasili su da nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustave isplate penzije.

Naglasili su da korisnici iz Bosne i Hercegovine, entiteta Republika Srpska, Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Crne Gore i Severne Makedonije više nisu u obavezi da šalju potvrde o životu. Izuzetak od navedenog su korisnici penzije čiji identifikacioni podaci nedostaju i provera na gore navedeni način se ne može izvršiti, te su u obavezi da dostave potvrdu o životu.

– Želimo da istaknemo da su korisnici sa prebivalištem u Republici Austriji i dalje u obavezi da šalju potvrdu o životu do konačne primene sporazuma o elektronskoj razmeni podataka o činjenici smrti između Saveznog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i PVA Pensionsversicherungsanstalt (pružalac penzionog osiguranja iz Republike Austrije) – zaključio je Savezni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.