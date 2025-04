Korisnici ruskih penzija imaju obavezu da potvrde o životu overavaju u filijalama Fonda PIO do prvog dana drugog meseca u tromesečju, odnosno do 1. februara, 1. maja, 1. avgusta i 1. novembra. Potvrde se objedinjuju u Direkciji Fonda i nakon obrade prosleđuju Fondu

penzijskog i socijalnog osiguranja Ruske Federacije, najkasnije do prvog dana trećeg meseca svakog tromesečja. Ruska Federacija isplaćuje penzije korisnicima u inostranstvu u poslednjem mesecu tromesečja (u martu, junu, septembru i decembru).