Više od 50 kupaca stanova u beogradskom naselju Krnjača, koji su nekretninu platili još pre tri godine, i dalje ne mogu da ostvare ključni korak, odnosno useljenje. Zgrada je spolja delimično gotova, ali prokišnjava na višim spratovima, nema priključak za struju, a ni kanalizaciju. Kupci sumnjaju da investitor odugovlači kako bi raskinuo ugovore, vratio novac i onda iste stanove ponovo prodao po dvostruko višoj ceni. Ovo nije usamljeni primer, a kroz sličnu situaciju prošla je i Jelena B.

Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" ispričala je svoju priču u kojoj tvrdi da je jedna od stanara zgrade koji su postali žrtve njenog investitora.

- Uzela sam stan u Mirijevu u fazi izgradnje i uselili smo se tek posle godinu dana od predviđenog roka. Osim problema koje ja imam, u zgradi nije uopšte završen lift, nije pokrenut, a nije rešena ni struja. Što se mene lično tiče, dok se nisam uselila, bila je poplava u stanu, tako da ja imam neke oštećene zidove. Prozori nisu mogli dobro da se zatvaraju i otvaraju, a povrh svega nemam grejanje. Imam samo provučene instalacije kroz stan, nemam ni kotao, to je trebalo da bude gas i da se grejem na gas, međutim uopšte nije realizovano. Nemam ni klimu za hlađenje, a ni za grejanje tokom zimske sezone, što sve stoji u ugovoru. Ja ga nisam potpisala, imam samo predugovor zato što mi investitor duguje određene stvari - objašnjava Jelena.

Napomenula je i važan detalj koji se odnosi na predugovor o kupovini stana u spornoj zgradi:

- Moj stan je kupljen kao zajednička prostorija koja treba da bude prenamenjena u stan, što je notar potpisao. Na kraju sam morala da se obratim advokatu kako bih rešila ovaj problem jer inevestitor nije od pomoći, a on se u poslednje vreme i ne javlja.

U jutarnjem programu gostovali su i Ervin Pašanović, ekspert za nekretnine i Milan Popović, advokat, koji su se nadovezali na Jelenin problem, savetujući nju i buduće kupce sa stručnog stanovišta.

- Ovakva situacija je izuzetno retka i ja ne bih rekao da je naše tržište nekretnina nesigruno, imamo jedno od najsigurnijih tržišta nekretnina u svetu. Odlučujete se da kupite stan u izgradnji, možete da proverite kako su se investitori prethodno odnosili, treba da angažujete advokata i eksperta za nekretnine. To vam je poporilična garancija. Ukoliko je i banka proverila projekat i želi da odobri kredit, to daje prilično visoke šanse da će ta nekretnina biti urađena kako treba, da će proći tehnički prijem i da će biti uknjižena - objasnio je Pašanović.

366438_250818.00_50_57_00.Still004.jpg
Foto: Kurir Televizija

O konketnom slučaju koji je prethodno naveden rekao je sledeće:

- Gospođa je kupila zajedničke prostoje koje su joj obećane da će biti legalizovane u stambenu jedinicu, što je teško u današnje vreme. Ako nemate dovoljno novca, odnosno želite da platite manje, rizik se povećava. Agent za nekretnine i advokat štede novac, ne troše ga. Ljudi imaju pogršnu percepciju. Najbitnije je da proverite kreditnu istoriju vašeg investitora. 

Popović je govorio o važnosti koju nosi sam ugovor sa investitorom, odnosno činjenicu da je najbitnije ne raskidati ga, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi nekretnina.

- Prvi i osnovni savet za sve koji se nađu u takvoj ili sličnoj situaciji je ne raskidati takav ugovor. U praksi sam često viđao situacije da se investitor raskidom ugovora obavezuje da vrati novac kupcu, ali se često dešava da on taj novac nema. Dolazite u situaciju da je vama ugovor raskinut, nemate pravo na stan, a ni mogućnost da ikada dobijete novac koji ste dali.

